Resumen de la semana: De la inversión en Hallotex a los resultados récord de Silbon y Alohas

Modaes

Una semana marcada por la reestructuración de las cúpulas directivas de grandes empresas españolas del sector se estrenó con Bimba y Lola reforzando su consejo con la incorporación de Natalia Gomero, a la que siguió Francisco Sánchez incorporándose como nuevo director general de Pikolinos y concluyó con Cristina Álvarez tomando la presidencia de El Corte Inglés, tomando el relevo de su hermana Marta Álvarez. Por otro lado, las ventas de moda a través de Internet en España han acelerado en el segundo trimestre con una subida del 13,5%, al mismo tiempo que el sector ha cerrado 2025 con la subida de precios más baja de la cesta de la compra. Paralelamente, el gigante gallego Inditex se ha lanzado a por el camino abierto de Mercosur con la entrada a Brasil de Bershka, finalizando la semana con el cierre de su histórica tienda de Juan Flórez en A Coruña.

LUNES

Alohas

La compañía dispara su facturación a 45 millones de euros y proyecta tiendas en Nueva York y Madrid.

Luna Calzados

La empresa alcanza 30 años de multimarca, 25 tiendas en España y 19 millones de euros en ventas.

Cnmc

Las ventas de moda a través de Internet aceleran en España con una subida del 13,5% en el segundo trimestre.

MARTES

Hallotex

El interproveedor de Inditex ultima la entrada en su capital del grupo indio Pratibha.

Ölend

La empresa rebasa los 20 millones de facturación y aterriza en Tokio con tienda propia.

Bimba y Lola

El grupo gallego sigue reforzando su consejo: incorpora a Natalia Gamero, ex Condé Nast.

Mayoral

La empresa impulsa Boston con su despliegue en veinte países a través del wholesale.

Pikolinos

La compañía nombra a Francisco Sánchez nuevo director general.

Intersport

La cooperativa francesa proyecta diez aperturas en España pese a la oferta de Decathlon.

MIÉRCOLES

Silbon

El grupo crece un 43% y alcanza 93 millones en 2025 para rebasar los 100 millones en 2026.

Kinia Moves

La exCEO de Saye lanza una nueva marca: activewear femenino, IA y una ronda de 280.000 euros.

Textura

La compañía comienza la renovación de su red de tiendas y proyecta 30 millones en 2025.

Camper

La marca pierde a su director creativo: Achilles Ion Gabriel abandona el cargo.

Mango

El grupo aterriza en Islandia con su primera tienda en Reikiavik.

Re-viste

El sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor lanza un portal de contratación para el sector textil y del calzado.

JUEVES

Inditex

El grupo se lanza por el camino abierto de Mercosur: entra en el país también con Bershka.

Liwe

La empresa estudia presentar concurso de acreedores al no poder hacer frente a la deuda.

Reciclaje en la Unión Europea

La UE ensaya en España un sistema para incentivar el reciclaje de ropa de los clientes.

VIERNES

Formació i Treball

La fundación impulsa su papel en la gestión del residuo textil con una inversión de más de un millón de euros.

Puig

La compañía reclama 12 millones de dólares a Saks en el marco de su quiebra.

El Corte Inglés

Cristina Álvarez toma la presidencia con foco en retail y deuda bajo control.

Vinted

La plataforma se refuerza en España con un nuevo centro logístico en Madrid.

Tradeinn

El ecommerce deportivo ha registrado 585 millones de euros y 9,2 millones de envíos en el año de su pase a Apollo.

Zara

La cadena de Inditex echa el cierre a su histórica tienda de Juan Flórez de A Coruña.

IPC

El sector cierra 2025 con la subida de precios más baja de la cesta de la compra.