Resumen de la semana: De la inversión en Hallotex a los resultados récord de Silbon y Alohas
Mientras uno de los mayores interproveedores de España ultima la entrada en su capital del grupo indio Pratbha, empresas como Silbon y Alohas hacen balance de 2025, un ejercicio que concluyen ventas de 93 millones y 45 millones.
Una semana marcada por la reestructuración de las cúpulas directivas de grandes empresas españolas del sector se estrenó con Bimba y Lola reforzando su consejo con la incorporación de Natalia Gomero, a la que siguió Francisco Sánchez incorporándose como nuevo director general de Pikolinos y concluyó con Cristina Álvarez tomando la presidencia de El Corte Inglés, tomando el relevo de su hermana Marta Álvarez. Por otro lado, las ventas de moda a través de Internet en España han acelerado en el segundo trimestre con una subida del 13,5%, al mismo tiempo que el sector ha cerrado 2025 con la subida de precios más baja de la cesta de la compra. Paralelamente, el gigante gallego Inditex se ha lanzado a por el camino abierto de Mercosur con la entrada a Brasil de Bershka, finalizando la semana con el cierre de su histórica tienda de Juan Flórez en A Coruña.
LUNES
La compañía dispara su facturación a 45 millones de euros y proyecta tiendas en Nueva York y Madrid.
La empresa alcanza 30 años de multimarca, 25 tiendas en España y 19 millones de euros en ventas.
Las ventas de moda a través de Internet aceleran en España con una subida del 13,5% en el segundo trimestre.
MARTES
El interproveedor de Inditex ultima la entrada en su capital del grupo indio Pratibha.
La empresa rebasa los 20 millones de facturación y aterriza en Tokio con tienda propia.
El grupo gallego sigue reforzando su consejo: incorpora a Natalia Gamero, ex Condé Nast.
La empresa impulsa Boston con su despliegue en veinte países a través del wholesale.
La compañía nombra a Francisco Sánchez nuevo director general.
La cooperativa francesa proyecta diez aperturas en España pese a la oferta de Decathlon.
MIÉRCOLES
El grupo crece un 43% y alcanza 93 millones en 2025 para rebasar los 100 millones en 2026.
La exCEO de Saye lanza una nueva marca: activewear femenino, IA y una ronda de 280.000 euros.
La compañía comienza la renovación de su red de tiendas y proyecta 30 millones en 2025.
La marca pierde a su director creativo: Achilles Ion Gabriel abandona el cargo.
El grupo aterriza en Islandia con su primera tienda en Reikiavik.
El sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor lanza un portal de contratación para el sector textil y del calzado.
JUEVES
El grupo se lanza por el camino abierto de Mercosur: entra en el país también con Bershka.
La empresa estudia presentar concurso de acreedores al no poder hacer frente a la deuda.
La UE ensaya en España un sistema para incentivar el reciclaje de ropa de los clientes.
VIERNES
La fundación impulsa su papel en la gestión del residuo textil con una inversión de más de un millón de euros.
La compañía reclama 12 millones de dólares a Saks en el marco de su quiebra.
Cristina Álvarez toma la presidencia con foco en retail y deuda bajo control.
La plataforma se refuerza en España con un nuevo centro logístico en Madrid.
El ecommerce deportivo ha registrado 585 millones de euros y 9,2 millones de envíos en el año de su pase a Apollo.
La cadena de Inditex echa el cierre a su histórica tienda de Juan Flórez de A Coruña.
El sector cierra 2025 con la subida de precios más baja de la cesta de la compra.