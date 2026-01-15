La moda cierra 2025 con la subida de precios más baja de la cesta de la compra en España

Modaes

La moda mantiene y agranda su componente deflacionista. En 2025, los precios de vestido y calzado registraron una subida del 0,2%, el valor más bajo entre los doce grupos que componen la cesta de la compra, frente al alza del 0,5% registrada el año anterior. El diferencial frente la subida general del Índice de Precios al Consumo (IPC), que subió un 2,9%, se amplió a 2,7 puntos, cuatro décimas más que en el año anterior.

La débil subida de precios en los productos de moda en un entorno de inflación cercano al 3% refleja una tendencia que lleva años produciéndose en el negocio de la moda en España: el sector no logra que sus precios suban al ritmo del IPC, lo que lleva a una pérdida de cuota de bolsillo entre los consumidores o de márgenes entre las empresas.

La moda sólo mantuvo un diferencial positivo con la inflación general en 2020, año del estallido de la pandemia, cuando los precios de vestido y calzado subieron un 0,9% y la inflación general cayó un 0,5%.

Dos años después, con la inflación disparada al 5,7%, los productos de vestido y calzado sólo se encarecieron un 1,8%. En 2023, la inflación general se moderó al 3,1% y la moda logró mantener un ritmo de subidas del 1,9%, situando el diferencial en 1,5 puntos, pero este se ha ido agrandando en 2024 y 2025.

Frente a la atonía de precios en moda, partidas como restaurantes y hoteles y bebidas alcohólicas y tabaco subieron precios a ritmos cercanos al 4,5%

Frente a la atonía de precios en el sector de la moda, bienes y servicios imprescindibles de la cesta de la compra, pero también productos con un componente de gasto discrecional, han registrado subidas superiores al IPC general. El mayor aumento de precios, del 5,7%, correspondió a vivienda y suministros, seguida de restaurantes y hoteles, con un 4,6%, y bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza del 4,4%.

En los dos grupos que forman el epígrafe vestido y calzado, la débil subida de precios en 2025 fue similar. En el caso del vestido, los precios se elevaron en diciembre frente al mismo mes del año anterior un 0,2%, con un alza medio punto inferior a la de 2024, cuando la subida llegó al 0,7%. En el caso del calzado y sus reparaciones, en cambio, el IPC pasó de una caída del 0,2% en 2024 a un alza del 0,1% en 2025.

Por segmentos de producto, sólo tres registraron subidas, por otros tantos que redujeron sus precios en 2025. El mayor incremento de precios, del 1,7%, correspondió a las prendas para niño y bebé, seguido de las alzas del 0,7% registradas tanto en calzado de hombre como en calzado infantil.

En el otro plato de la balanza, los precios bajaron un 0,6% en 2025 en España en complementos y reparaciones de prendas de vestir, un 0,5% en calzado de mujer y un 0,1% en prendas de vestir de mujer. En las prendas de vestir de hombre los precios se mantuvieron estables en 2025, con una variación del 0%.

El IPC es un indicador que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España. La encuesta tiene periodicidad mensual y se elabora a partir de la observación de 462 artículos.