Asics gana músculo productivo: Onitsuka Tiger abre su primera fábrica en Japón

Asics eleva Onitsuka Tiger tras su evolución “particularmente buena”. La compañía japonesa ha inaugurado su primera planta de producción propia, ubicada en la prefectura de Tottori, lugar de nacimiento de su fundador, Kihachiro Onitsuka. La nueva instalación concentra todo el proceso creativo, desde el desarrollo de materiales hasta el diseño y la producción.

Con el objetivo de que la fábrica se termine convirtiendo en un centro cultural destinado a compartir la visión de marca de Onitsuka Tiger y el valor de la artesanía japonesa, el proyecto se desarrolla en colaboración con el Milan Design Center, la sede creativa internacional de la marca, y con el Asics Institute of Sport Science, especializado en investigación avanzada en tecnología deportiva.

La planta reforzará la producción de calzado de lujo, incluyendo la línea Nippon Made, emblema de la artesanía japonesa de Onitsuka Tiger, así como la de calzado formal de cuero The Onitsuka. Además, marca el debut de la firma en la producción de bolsos de piel, ampliando así su universo creativo.

Onitsuka Tiger anotó una evolución “particularmente buena” en los últimos resultados publicados de su empresa matriz, Asics

Onitsuka Tiger ha presentado, junto a la nueva fábrica, una galería expositiva con piezas de archivo que reúnen la trayectoria de la marca que abre hoy sus puertas bajo el nombre Onitsuka Gallery Store, la primera tienda de la marca en la región de Tottori.

La marca ha lanzado un nuevo modelo de zapatillas de edición limitada con motivo de la inauguración del nuevo espacio. Las México 66 NM L9 han sido diseñadas por Tomohisa Yamashita, director creativo de Onitsuka Tiger y están inspiradas en la artesanía japonesa, destacando una paleta cromática a partir de los colores de las dunas de arena de Tottori.

Asics concluyó los nueve primeros meses del ejercicio anterior (periodo concluido del pasado 30 de septiembre) disparando su beneficio más de un 30% y elevando sus previsiones para el conjunto de 2025. Onitsuka Tiger, concretamente, anotó una evolución “particularmente buena”.

Con ventas situadas en 625.055 millones de yenes (3.502 millones de euros), lo que supone un incremento del 18,95% respecto a los nueve primeros meses del pasado ejercicio, y la rentabilidad del grupo al alza, anotando un 39,42% más que en el mismo periodo del año anterior, ésta fue la primera ocasión en que las ventas de Asics en este periodo superaron los 600.000 millones de yenes (más de 3.300 millones de euros).