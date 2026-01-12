Mayoral impulsa Boston con su despliegue en veinte países a través del ‘wholesale’

Modaes

Boston inicia el año de su expansión. Tal como adelantó Modaes, la propuesta masculina adquirida por Mayoral en 2021 ha puesto en marcha un plan para introducir sus productos en mercados de veinte países, entre los que se encuentran Italia, Portugal o Grecia. La compañía sigue los pasos de Mayoral, cuyo canal de ventas principal es el multimarca.

La empresa española desarrollará su plan de expansión a lo largo del año y lo ampliará en 2027 con el objetivo de ganar presencia comercial hasta en cuarenta países. Desde que pasó a manos de Mayoral, Boston ha rejuvenecido su propuesta de moda, mayoritariamente a través de su línea casual, que ocupa el 70% de su oferta.

A corto plazo, el equipo de Boston no contempla la puesta en marcha de tiendas propias fuera de España, sino que limitará su actividad al wholesale. En la última entrevista de Carmen Ríos, consejera delegada de Boston, con Modaes, la directiva explicó que, aunque la compañía tiene “vocación exportadora”, el equipo se decanta por la prudencia en cuanto a la expansión internacional con tiendas propias.

Actualmente, Boston tiene presencia mayoritaria en el mercado español, con una red de 55 tiendas, incluidos los córners en El Corte Inglés, desplegadas por Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Córdoba y Madrid. También está posicionada en Levante y en el sur del país. En España, el plan pasa por seguir ampliando el parque de tiendas a un ritmo de entre ocho y diez aperturas al año para llegar a los ochenta puntos de venta en 2028.

En cuanto al canal online, el peso oscila entre el 3% y el 4%, con una web recientemente renovada con el objetivo de reforzar la parte digital y que conforme entre el 7,5% y el 10% de su cifra de negocio hasta 2028.

Por otra parte, la propuesta de Boston se ampliará esta primavera con la introducción de Boston Kids. Tal como explicó la consejera delegada de Boston, Carmen Ríos, el objetivo es “vestir al niño de forma diferente a Mayoral”. Enfocada en el público masculino infantil de entre 4 y 14 años, la colección estará disponible tanto en puntos multimarca como en las tiendas propias.

Boston nació en 1945 como una propuesta mayoritariamente ubicada en centros comerciales. Sin embargo, con su traspaso a Mayoral, la compañía se ha focalizado también en la tienda a pie de calle. El año de su adquisición, 2021, la compañía contaba con 17 puntos de venta en España. Desde entonces, Boston ha puesto en marcha 38 más.

Boston ha finalizado el año fiscal con una facturación de 19,5 millones de euros, entre un 13% y un 15% más que el año pasado. El objetivo es alcanzar los 40 millones de euros hasta 2028 con la apertura de ochenta tiendas.