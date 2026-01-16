Bestseller refuerza el relanzamiento de Topshop en Europa con web propia en 23 países

Modaes

Bestseller acelera la nueva etapa de Topshop en el continente europeo. La marca británica ha puesto en marcha su web propia ya activa en 23 países, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia y Portugal. La compañía sostiene que la tienda online ofrece una compra “más rápida y fluida” y le permite concentrar en un único destino la experiencia de la marca.

El nuevo ecommerce agrupa las categorías emblema de Topshop, con foco en denim y vestidos, y completa la oferta con sastrería, invitada, calzado y accesorios, además de las últimas colecciones. La empresa presenta la plataforma como un destino dedicado para acercar la oferta a su comunidad.

Al frente de esta etapa está Michelle Wilson, directora general de Topshop y Topman. La directiva recuerda que la marca ya estaba disponible a escala global a través de la plataforma Asos, pero que el nuevo canal europeo permite desplegar una experiencia más completa. La hoja de ruta incluye, además, la incorporación de nuevas funciones al ecommerce cada mes.

Topshop ha pasado del ‘coming soon’ a volver a vender en Europa

El lanzamiento online europeo llega tras un relanzamiento por etapas desde el cambio de control. En octubre de 2024, Bestseller, a través de Heartland, se hizo con el 75% de Topshop y Topman por 135 millones de libras (unos 159 millones de euros). Asos mantuvo el 25% y continuó distribuyendo la marca en su ecommerce, además de retener determinados derechos de diseño y distribución.

La reactivación empezó a asomar en marzo de 2025, cuando Topshop y Topman pusieron en marcha páginas web independientes bajo la leyenda Coming soon, con vídeos e imágenes de inspiración que anticipaban el producto de la nueva etapa, sin desvelar entonces una fecha concreta de relanzamiento.

En España, el primer movimiento del retorno llegó en septiembre de 2025. Bestseller se alió con Wow, propiedad de Dimas Gimeno, para abrir un espacio propio en formato shop in shop en el complejo de Gran Vía, en Madrid. La compañía dejó la puerta abierta a acuerdos con otros operadores y situó el salto al retail en un “futuro próximo”, tras una fase apoyada en el canal online y en clientes wholesale seleccionados.

Un icono del retail británico en nueva etapa

Nacida en 1964, Topshop se consolidó como cadena independiente en los años setenta. En los noventa, su flagship de Oxford Street, de más de 8.000 metros cuadrados, se convirtió en un icono del comercio londinense, hasta su cierre a comienzos de 2021. Tras años de apogeo en los 2000, la caída de Arcadia se aceleró con el Covid-19, desembocando en el concurso de acreedores de noviembre de 2020 y en la compra posterior por parte de Asos en febrero de 2021 por 265 millones de libras.