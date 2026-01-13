Ölend rebasa los 20 millones de facturación y aterriza en Tokio con tienda propia
La empresa barcelonesa, fundada por Adriana Dumon y Fran Ríos en 2012, cuenta con una cartera de productos desde mochilas y marroquinería a prendas de vestir. La compañía planea aterrizar en Barcelona con su primer punto de venta.
Modaes, la información que necesitas
Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.
Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL
9€mesSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL
89€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT
149€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad
- Revista Modaes en tu casa u oficina
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales