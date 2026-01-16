Modaes

Under Armour fortalece su cúpula directiva para avanzar en producto, marca y mercado. La compañía de equipamiento deportivo con sede en Baltimore ha nombrado a una nueva responsable de producto, Kara Trent, que deja la presidencia de la región de América en manos de Adam Peake. Además, posiciona a Yassine Saidi como asesor senior.

Según ha informado la compañía en un comunicado, los nombramientos tienen el objetivo de “acelerar la transformación” de la empresa, “reforzar la disciplina operativa y alinear el liderazgo de producto, marca y sus estrategias de comercialización. El presidente y consejero delegado de Under Armour, Kevin Plank, ha afirmado que estos nombramientos aportan “claridad, cohesión y energía”.

Kara Trent, nueva responsable de producto, estará a cargo de dirigir la gestión de todas las categorías y definir cómo se comercializan y distribuyen. Supervisará la planificación del stock y la segmentación de los canales de venta.

Peake, nuevo presidente para América, cuenta con una experiencia de dieciséis años en Under Armour

Trent cuenta con veinticuatro años de experiencia en la industria de la moda, en áreas de compras, planificación, producto y liderazgo regional. Fue presidenta para la región de América, la más grande de la compañía y, previamente, había ocupado el cargo de directora general de Emea (Europa, Oriente Medio y África).

Peake, por su parte, ha sido nombrado presidente de la región de América, cargo anteriormente ocupado por Kara Trent. El directivo cuenta con más veinticinco años de experiencia, que incluyen 16 años desarrollando distintos cargos en Under Armour.

Por último, Under Armour ha nombrado a Yassine Saidi asesor senior enfocado en diseño y creatividad. Se unió a la empresa en 2024, y la compañía sostiene que ha desempeñado un papel clave en la evolución del lenguaje de la marca, “afinando su sensibilidad estética”.

Under Armour cerró el segundo trimestre del ejercicio en curso con pérdidas, reduciendo ventas. Concluyó los tres meses con una caída del 4,72% en sus ingresos, que se situaron en 1.333 millones de dólares. Además, a cierre del semestre, las ventas retrocedieron un 4,45%, hasta 2.467 millones de dólares.

La compañía registró un resultado operativo de 17 millones de dólares, con una brusca caída respecto a los 173 millones de dólares que ganó en el primer trimestre del ejercicio anterior. El margen bruto cayó en 250 puntos básicos en el segundo trimestre, hasta el 47,3%.

En mayo de 2024, Under Armour anunció la puesta en marcha de un plan de reestructuración para corregir su evolución, con un coste estimado de 160 millones de dólares.