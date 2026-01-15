El Corte Inglés: Cristina Álvarez toma la presidencia con foco en retail y deuda bajo control

Modaes

Cristina Álvarez se convierte hoy, de forma oficial, en la nueva presidenta no ejecutiva de El Corte Inglés, el segundo mayor grupo de grandes almacenes del mundo por volumen de negocio. Tomando el relevo de su hermana, Marta, la ejecutiva se pone al frente de una empresa en fase de ataque tras haber puesto bajo control su endeudamiento, con el reto de ejecutar el plan estratégico que contempla inversiones de 3.000 millones de euros hasta 2030.

Hoy mismo Cristina Álvarez ha anunciado una partida de 650 millones de euros en el ejercicio 2026-2027, que comenzará el próximo 1 de marzo, destinada al desarrollo de los negocios y la inversión. “Dichas inversiones se centrarán en continuar con la remodelación de las tiendas, el crecimiento en las capacidades tecnológicas y logísticas del grupo y la expansión de los negocios”, ha señalado el grupo a través de un comunicado.

Las tiendas y su renovación son, precisamente, las áreas de especialización de Cristina Álvarez. Mientras Marta Álvarez es más bien una persona de producto, la nueva presidenta de El Corte Inglés es una especialista en retail y en transformación de las tiendas.

Con más de treinta años de trayectoria en el grupo y licenciada en Economía, Cristina Álvarez ha pasado por diferentes departamentos, estando implicada directamente en la renovación que se ha llevado a cabo en los centros del grupo durante los últimos años, con especial énfasis en nuevos conceptos de tienda.

Cristina Álvarez se convierte en la séptima presidenta de la historia de El Corte Inglés, después de César Rodríguez, Ramón Areces, Isidoro Álvarez (padre de Marta y Cristina), Dimas Gimeno, Jesús Nuño de la Rosa y Marta Álvarez. Entre Marta y Cristina sólo existe un año de diferencia, siendo la primera la de más edad. Ambas son las máximas accionistas de la compañía.

Marta Álvarez tomó la presidencia de El Corte Inglés en julio de 2019, con las cuentas del ejercicio recién presentadas. La compañía cerró aquel ejercicio (concluido en febrero del mismo año) mejorando tanto sus ingresos como su resultado neto, hasta 15.261 millones de euros y 310 millones de euros, respectivamente. La deuda era en aquel momento uno de los puntos débiles, con 2.729 millones de euros, pese a haberse reducido en 638 millones en un año gracias a desinversiones.

Con la pandemia tocando de lleno el negocio sólo unos meses después de su ascenso a la presidencia, el mandato de Marta Álvarez se centró en la reducción de deuda, en parte gracias a la incorporación de Mutua a su capital y la venta de una participación mayoritaria de su división de seguros por más de 1.100 millones de euros. Con el ecommerce ganando terreno y el consumo transformándose, otro de los focos del grupo ha sido la reorganización del parque de tiendas.

Cristina Álvarez toma hoy una empresa saneada y en fase de crecimiento. Hoy, El Corte Inglés es un gigante que ha mejorado su rentabilidad un 65% respecto a 2019, habiendo cerrado el último ejercicio (concluido en febrero del año pasado) con un resultado neto de 512 millones de euros. La deuda se sitúa hoy en 1.738 millones de euros, casi la mitad que en 2019, aunque el pico de endeudamiento se alcanzó en 2020, con la pandemia.

En el último ejercicio, el volumen global de ingresos de El Corte Inglés se situó en 16.675 millones de euros, frente a los 16.349 millones de euros que la empresa anotó en 2023. La cifra del último ejercicio se sitúa por debajo de la de 2019, en un contexto de transformación del negocio de los grandes almacenes.

El plan estratégico que guiará a la presidencia de Cristina Álvarez comenzó en marzo de 2025. En fase inversora, el grupo se centrará en aspectos como la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas.

Para ejecutarlo, la nueva presidenta no ejecutiva mantendrá la organización directiva actual, fruto de la enésima reestructuración del grupo, que tuvo lugar el pasado octubre con la salida de Gastón Bottazzini del puesto de consejero delegado. El inicio de la era Cristina Álvarez comienza con Santiago Bau como director general (con responsabilidades directas sobre todos los negocios, además del área corporativa y financiera) y Rafael Díaz Yeregui como secretario general de la compañía, con rango de director general (asumiendo las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos)

Tras el nombramiento de Álvarez, que fue elegida presidenta el pasado 26 de noviembre por el consejo de administración del grupo aunque hoy asume el cargo, esta continuará presidiendo la comisión de nombramientos y retribuciones del órgano de dirección de la compañía. Además, desde hoy preside la comisión de seguimiento y, por tanto, la supervisión del plan estratégico.