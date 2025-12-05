Resumen de la semana: De los resultados de Inditex al acelerón de la moda en noviembre

Modaes

Los siete primeros días de diciembre encauzan a la recta final del año con el sector de la moda preparándose para más cambios en los próximos meses, encadenando su cuarta subida mensual en Bolsa y con un alza del 8,3% en las ventas de prendas de vestir, textil y calzado, registrada en noviembre. El mercado español añade nuevos competidores, como TJ Maxx, la cadena estadounidense de precios bajos que aterriza en Barcelona, o Peek&Cloppenburg, la compañía alemana que abrirá oficinas en España para liderar sus marcas propias; al mismo tiempo, la estadounidense New Balance rebasa los 160 millones de euros en España. Las empresas nacionales también se expanden en el mercado global: Oysho aterriza en Alemania con su primera tienda en Berlín, mientras Mango encara su cuarta apertura en el Upper West Side, en Nueva York, y Alohas acelera su internacionalización con apertura en Dinamarca.

LUNES

SIMB35

La moda encadena su cuarta subida mensual en Bolsa, pero con sólo medio sector al alza.

Izipizi

La compañía se lanza a por el mercado español de óptica: primer flagship en el prime de Barcelona.

TJ Maxx

El grupo estadounidense aterriza en España: la cadena de precios bajos abre tienda en Barcelona.

Calzado

Tic tac para la negociación de un nuevo convenio para 35.000 trabajadores.

MARTES

Alohas

La empresa debuta en Dinamarca y avanza firme en su plan estratégico de expansión retail.

Peek&Cloppenburg

El grupo alemán abre oficinas en España para liderar sus marcas propias.

Oysho

La cadena de Inditex se refuerza en Alemania con su primera tienda en Berlín.

Freshly Cosmetics

La compañía catalana incorpora talento de Puig y Coty a su cúpula directiva.

MIÉRCOLES

New Balance

El grupo rebasa los 160 millones de euros en España al calor del buen momento de la marca.

Mango

La empresa crece en Nueva York con la apertura de su cuarta tienda en el Upper West Side.

Zara

La marca insignia de Inditex afianza el giro de Marta Ortega y ficha al ganador del LVMH Prize en su avance premium.

Pytón

El proveedor de piel se lanza a por los 9 millones de euros en 2025 y el refuerzo internacional.

JUEVES

Inditex

El grupo eleva el ritmo: crece un 2,7% en los nueve primeros meses y gana un 3,9% más.

Soeur

La marca francesa se hace adulta con el retail en marcha: expansión en Londres y rumbo a Barcelona en 2026.

VIERNES

Ecoalf

La empresa se afirma en el norte: abre en San Sebastián y llega a 14 tiendas propias en España.

Indicador del comercio de moda

Las ventas suben un 5,7% en el mejor noviembre desde 2022.

Cold Culture

La start up aterriza en Barcelona tras triplicar ventas subida al boom del streetwear.

Núñez de Arenas

La compañía proyecta 20 aperturas hasta 2028 tras duplicar su tamaño en cuatro años.