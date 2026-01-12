Bimba y Lola sigue reforzando su consejo: incorpora a Natalia Gamero, ex Condé Nast

Modaes

Bimba y Lola sigue reforzando su máximo órgano de administración. Pocos meses después de sumar al exconsejero delegado de Tous a su consejo, la compañía gallega de la familia Domínguez ha anunciado la incorporación de Natalia Gamero, exdirectiva del grupo editorial Condé Nast.

Según ha comunicado la empresa, Gamero aportará al consejo su experiencia en gestión de marcas globales. Directora general en Europa, México, Latinoamérica y Oriente Medio de Condé Nast hasta el pasado agosto, Gamero permaneció durante veinte años en Condé Nast España, donde llegó a ser presidenta y consejera delegada. Actualmente, también forma parte del consejo de administración de Prosegur.

“La incorporación de Gamero al consejo refuerza nuestra visión estratégica como marca- ha señalado Uxia Domínguez, confundadora y consejera delegada-; su experiencia liderando procesos de transformación y crecimiento internacional en organizaciones creativas nos aporta un conocimiento único y valiosísimo para la etapa actual de Bimba y Lola”.

Aunque se comunicó el año pasado, este año se producirá formalmente la entrada en el consejo de administración de la empresa de Carlos Soler-Duffo, exconsejero delegado de Tous.

El consejo de administración de Bimba y Lola está formado por Uxía Domínguez, presidenta; María Domínguez, vicepresidenta; Jesús Domínguez, consejero dominical; José Manuel Martínez Gutiérrez, consejero delegado; Sylvie Colin, consejera independiente; Fernando Martínez Albacete, consejero dominical, y Eva Hernando, secretaria del consejo. Hasta el pasado diciembre, el órgano de administración estaba también formado por Cristina Trujillo, exdirectiva de grupos como Desigual, como consejera independiente.

Bimba y Lola finalizó el ejercicio 2024 (concluido el pasado febrero) reduciendo su resultado neto más de un 75%, hasta 1,5 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la empresa también ha ido a la baja, anotando 19,3 millones de euros. La empresa cerró 2024 con ingresos de 234,2 millones de euros, frente a los 227,1 millones de 2023.