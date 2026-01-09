Resumen de la semana: Del pinchazo de la moda en España en 2025 al nuevo plan de Surkana

Modaes

El inicio del nuevo año trae más datos, cambios y movimientos en la industria española de la moda. En 2025, el sector ha sufrido una pérdida del 3% en su tasa de empleo y el comercio de moda en España ha seguido a la baja, cerrando el ejercicio con un nuevo pinchazo. Durante la primera semana de enero, empresas como Slowlove (Tendam), Hawkers o Surkana han desarrollado planes de expansión con la apertura de nuevas tiendas. Sociedad Textil Lonia ha sufrido paros en su actividad por una nueva convocatoria de huelga, mientras Decathlon ha anunciado su intención de hacerse con activos de Intersport España.

LUNES

Tendam

El grupo de gran distribución apunta más retail con Multiply: Slowlove abre su primera tienda y proyecta ocho más.

Hawkers

La marca de gafas de sol retoma su ofensiva en retail con una decena de aperturas en México.

Sociedad Textil Lonia

La plantilla de la empresa el paro el 5 de enero tras fracasar la reunión con sindicatos.

MARTES

Adolfo Domínguez

La compañía española prescinde de Íñigo de Llano tras cinco meses como director general.

Decathlon

El gigante francés del deporte ultima la compra de activos de Intersport en España.

MIÉRCOLES

Cointega

La patronal gallega de la industria de la moda lanzará un fondo de capital semilla para impulsar start ups del sector.

Surkana

La marca barcelonesa abre etapa tras la marcha de su fundador y apunta a los 26 millones.

La industria de la moda

El sector baja otro escalón en España en 2025 con la pérdida del 3% del empleo.

JUEVES

Indicador del Comercio de Moda

El sector cierra 2025 con una caída del 1,1% en España.

Sociedad Textil Lonia

Los sindicatos convocan dos nuevos paros tras semanas sin avances en la negociación.

VIERNES

Levi’s

La filial española del gigante estadounidense dispara su negocio hasta 90 millones gracias a la expansión en Colombia.

Sybilla

La empresa construye su segunda vida con Lagasca y Japón como palancas de negocio.