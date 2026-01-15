Vinted crece en logística: nuevo espacio de cerca de 12.000 metros cuadrados en Madrid

Modaes

Vinted amplía su capacidad logística. Vinted Go, la propuesta de logística de la plataforma online de moda de segunda mano, ha formalizado el alquiler de un almacén situado en el polígono Los Almendros Citydox, situado en Torrejón de Ardoz, Madrid. Se trata de dos módulos con una superficie de 11.554 metros cuadrados.

En el primer trimestre del año pasado, Vinted alquiló 13.808 metros cuadrados del módulo E1. Con esta ampliación, la compañía suma un total de 25.362 metros cuadrados, según ha informado Cbre, intermediadora de la operación, en un comunicado este jueves.

La plataforma de segunda mano está inmersa en una reorganización de su estructura, vertebrada a través de la venta de una parte de su capital, que la valoraría en 8.000 millones de euros, según las últimas informaciones.

Vinted está en busca de comprador para una parte de su capital, y la compañía alcanzaría una valoración de 8.000 millones de euros

Publicidad

De ejecutarse la operación, algunos de los primeros inversores de Vinted podrían salir del capital para recuperar su inversión inicial. La última vez que Vinted dio entrada a nuevos inversores fue en el tercer trimestre de 2024.

La compañía también inició a principios del año pasado una diversificación de su oferta, especialmente a aparatos electrónicos, libros o juguetes, con el objetivo de ampliar su base de clientes. Además, dio paso a su primera incursión en el mercado estadounidense, conectando a los usuarios de ambos continentes, primero, con entre Londres y Nueva York.

Vinted cerró el último ejercicio con un crecimiento de las ventas del 36,4%, hasta 813,4 millones de euros. Sus ganancias se situaron en 76,7 millones de euros, y su resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de 17,8 millones de euros.