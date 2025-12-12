Resumen de la semana: De la resistencia exportadora al crecimiento de Punt Roma y Boston

Modaes

En un entorno de estancamiento en el comercio internacional, que ha impactado en las ventas españolas de bienes al extranjero, el sector de la moda mantiene el empuje: las exportaciones españolas de moda subieron de enero a septiembre un 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras, la estadounidense New Era consolida su red de tiendas en España alcanzando las treinta aperturas durante este año, Dan John suma veinte puntos de venta y BasicNet impulsa Sebago en el mercado nacional, al tiempo que Lefties apuesta por el outlet en Madrid. El negocio de la moda español expande, una semana más, su presencia al resto del mundo, con Mango alcanzando las sesenta tiendas en Estados Unidos y Scuffers y Paloma Wool aterrizando en Londres. En paralelo, Punt Roma rebasa los 150 millones de euros de facturación y dispara su rentabilidad, mientras Boston traza objetivos ambiciosos en la órbita de Mayoral.

LUNES

Industria de la moda

El sector textil en España agota un año negro y reduce la producción en octubre.

MARTES

Exportaciones

La moda española resiste al parón exportador y eleva ventas un 4,3% hasta septiembre.

Kleymac

La marca salta al retail tras cuarenta años fabricando pantalones de mujer en Sabadell.

MIÉRCOLES

Punt Roma

La compañía dispara rentabilidad y rebasa 150 millones en ventas en pleno desarrollo global.

New Era

La empresa estadounidense abre treinta tiendas en un año en España de la mano de Experience Group.

Blue Banana

La marca madrileña diversifica con el salto a perfumería de la mano de The Fragance Force.

Dan John

El grupo alcanza una veintena de tiendas en España con nueve aperturas en 2025.

JUEVES

BasicNet

El hólding italiano impulsa Sebago en España: retail selectivo en plena ola de compras heritage.

Lefties

La cadena de Inditex apuesta también por el outlet en pleno reposicionamiento y despliegue internacional.

Asociación Retail Textil España (Arte)

Convenio del comercio: mirada a 2026 con posturas alejadas para otro año sin acuerdo.

Bleckmann

La multinacional da gas a su expansión en Europa con un nuevo centro de distribución en Girona.

VIERNES

Mango

El grupo se expande en Estados Unidos y alcanza sesenta tiendas con su llegada a Chicago.

Scuffers

La compañía crece con el streetwear y salta a Londres con una tienda temporal.

LC Waikiki

La compañía turca sigue fichando en los gigantes: Juan Chaparro se suma a la junta directiva.

Paloma Wool

La marca barcelonesa, a la conquista de Londres con su tercera tienda permanente.

Boston

La compañía acelera con Mayoral: salto internacional, wholesale, 80 tiendas y 40 millones en 2028.