Grupo Etam reordena su cúpula: asciende a la CEO de Undiz a la dirección de su marca principal

Grupo Etam vuelve a mirar hacia sus equipos para cubrir la primera silla de su marca insignia. La compañía gala ha nombrado a Marie Delahaie, actual consejera delegada de Undiz, nueva consejera delegada de Etam a partir de mayo de 2026, en un relevo planteado como promoción interna.

El calendario del traspaso ya está sobre la mesa. Tal y como ha explicado la compañía francesa a través de un comunicado, entre febrero y abril, Delahaie mantendrá sus funciones al frente de Undiz y empezará a perfilar su visión para Etam, en una transición anticipada que el grupo presenta como continuidad operativa y estratégica.

Hasta su incorporación, Laurent Milchior asumirá de forma interina la dirección general de Etam. En paralelo, el grupo activará la búsqueda de un nuevo perfil para pilotar Undiz, mientras Delahaie seguirá de cerca la evolución de la marca para asegurar estabilidad durante el cambio.

Delahaie llegó al grupo en mayo de 2024 para dirigir Undiz y, desde entonces, la empresa le atribuye una transformación de la enseña, con redefinición de imagen y un plan de renovación de la red, además de un impulso a la propuesta de producto. Especialista en esta área, la directiva inició su trayectoria en el lujo en Lanvin y Balenciaga y pasó después por las también francesas Zadig&Voltaire y Lacoste, antes de incorporarse a Etam.

El movimiento llega tras la salida anunciada en noviembre de Marie Schott, directora general delegada desde su regreso al grupo en 2023, que dejará sus funciones a comienzos de 2026, según el calendario avanzado por la compañía.

El grupo, propietario también de las marcas Maison 123 e Ysé y accionista de Livy, declaró una facturación de 892 millones de euros en 2024. En ese perímetro, Etam representa el principal motor de actividad y, por dimensión, marca el paso de la división de lencería del hólding.

Según los últimos estados financieros depositados, la sociedad Etam Lingerie registró una cifra de negocio de 471 millones de euros en su ejercicio 2024, frente a 480 millones en 2023. Hoy, la marca Etam está presente en 55 países a través de 840 puntos de venta, de los que 470 se sitúan en el exterior.

Livy y el ajuste de su organización

Etam no es el único formato del grupo en plena reorganización. En paralelo, Livy, participada del grupo en el segmento premium, ajustó su cúpula el pasado noviembre para preparar nuevos desarrollos internacionales. La marca prevé superar 24 millones de euros en ventas, reforzó estructura con incorporaciones como Audrey Azria y se separó de la exMeta Julie Pellet, fichada como directora general el año anterior, mientras redibuja su red comercial y apunta a crecer fuera de Francia, con Londres e Italia en el radar.