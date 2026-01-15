Inditex, a por el camino abierto de Mercosur: entra en el país también con Bershka

P.R.D.

Inditex aumenta su presencia en Brasil. La compañía española ultima su desembarco en el país con otra de sus cadenas: Bershka. La empresa prepara la apertura de un establecimiento de su cadena de moda joven en el centro comercial Morumbi, en Sao Paulo.

El aumento de la presencia de Inditex en Brasil se produce en paralelo a la firma del acuerdo comercial con Mercosur. La eliminación progresiva de aranceles en confección fruto de este pacto allana el camino al sector de la moda en mercados tan relevantes (y complicados a la vez) como Brasil.

Con la entrada de Bershka, que ha sido adelantada por el medio brasileño Exame, Inditex contará ya con tres de sus cadenas presentes en Brasil. Hasta ahora, el grupo operaba en el mercado con 45 establecimientos de Zara y nueve de Zara Home, además de con las plataformas online de ambos conceptos.

Inditex contará ya con tres de sus cadenas presentes en Brasil: Zara, Zara Home y Bershka

Publicidad

Bershka es uno de los conceptos de Inditex que mejor evolución acumula en los últimos trimestres, lo que está llevando al grupo a buscar nuevas oportunidades geográficas. En 2026, la cadena joven desembarcará en Estados Unidos con su primer establecimiento en Miami. Bershka se sumará a Zara y Massimo Dutti en el mercado estadounidense.

En septiembre del año pasado, Bershka reforzó su presencia en otro mercado estratégico como India con la entrada en Myntra, uno de los principales operadores online del país, pocos meses después de poner en marcha en Bombay su primer establecimiento físico en el país.

A la espera de que Inditex concluya el ejercicio 2025 el próximo 31 de enero, Bershka cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 2.930 millones de euros, un 11,8% más que en 2023. El ebit de la cadena se situó en 460 millones, un 19,1% por encima que doce meses antes.

El grupo operaba en Brasil con 45 establecimientos de Zara y nueve de Zara Home

Publicidad

A cierre del ejercicio 2024 Bershka operaba en 68 países de todo el mundo con tienda física. La cadena cerró el ejercicio con un total de 854 establecimientos, siendo el segundo concepto de Inditex con una mayor red de tiendas.

Brasil, un mercado clave

Brasil, un mercado atractivo a priori tanto por el volumen de población como por su poder adquisitivo, ha quedado apartado de los planes de expansión de las empresas de moda internacionales por las dificultades comerciales.

El país mantiene elevados aranceles a la importación (especialmente en textil, confección y calzado), además de una fiscalidad compleja y barreras regulatorias que han actuado como freno para las grandes cadenas y marcas globales.

Según datos de Icex España Exportación e Inversiones, España vendió moda a Brasil por valor de 115,7 millones de euros de enero a octubre del pasado año, lo que sitúa al país carioca en la posición 35 en el ránking de clientes de la moda española.