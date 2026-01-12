Intersport Francia proyecta diez aperturas en España pese a la oferta de Decathlon

Modaes

Intersport Francia reafirma su ambición de desarrollo en España. El operador de equipamiento deportivo, que a finales del año pasado se hizo con los activos de la marca en España en el marco del proceso de liquidación de la filial, proyecta la apertura de diez tiendas en el país pese a la oferta que ha presentado Decathlon por Intersport España.

La semana pasada trascendió que Decathlon notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) una oferta para hacerse con Intersport CCS. Fuentes de Decathlon no han precisado el perímetro de operaciones que implicaría esta transacción, que se encuentra actualmente en fase de análisis por parte de la Cnmc.

Intersport, que funciona como una cooperativa, tiene ahora la responsabilidad del negocio en el sur de Europa, incluyendo los mercados de Francia, Bélgica, España y Potugal. “Esta nueva responsabilidad refleja nuestra ambición de convertir a Intersport en un actor de referencia en una zona estratégica del mercado deportivo europeo, apoyándonos en la solidez de nuestro modelo y en la fuerza del colectivo”, ha señalado Gérard Leclerc, presidente de Intersport Francia, España, Portugal y Bélgica, a través de un comunicado.

Intersport Francia señala que ha definido una “hoja de ruta ambiciosa para modernizar los puntos de venta existentes” y “reforzar su rendimiento económico”

A través de una nueva filial, Intersport Francia trabaja ya con “los doce principales socios españoles, que representan treinta tiendas incorporadas al grupo”. “Se ha definido una hoja de ruta ambiciosa para modernizar los puntos de venta existentes, reforzar su rendimiento económico y responder a las expectativas de los consumidores españoles, al mismo tiempo que se mantiene una dinámica de crecimiento con la apertura de diez nuevas tiendas Intersport hasta 2027”, señala la compañía.

La misión de la nueva filial de Intersport es “relanzar el crecimiento, optimizar las operaciones y dirigir el desarrollo de la red Intersport en España y Portugal, apoyándose especialmente en ciertos activos y colaboradores procedentes de la anterior central española”.

La compañía cuenta con una red de más de 980 tiendas en Francia, que generaron una facturación de 3.900 millones de euros en 2025. Intersport Francia funciona como una cooperativa que reúne a socios propietarios de tiendas, con estructura central y tres plataformas logísticas. La cooperativa francesa es también propietaria de la marca Blackstore y de una fábrica de ensamblaje de bicicletas en el país.

Intersport España se declaró, en marzo de 2025, en concurso de acreedores tras sus problemas para hacer frente a la deuda que tenía acumulada la compañía. Tras fracasar el plan de viabilidad presentado a bancos y acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ordenó la liquidación de las sociedades del grupo que agrupaban cerca de 120 tiendas en España, de las cuales 30 establecimientos eran propios y el resto franquicias.