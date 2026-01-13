El M&A llega a la industria: Hallotex ultima la entrada en su capital del grupo indio Pratibha

Pilar Riaño

Las operaciones corporativas llegan a la industria textil española. Hallotex, uno de los mayores interproveedores del país (con Inditex o Mango entre sus clientes), ultima la firma de un acuerdo con la empresa india Pratibha Syntex para que esta se incorpore a su capital. Las dos empresas, que llevan años colaborando para servir a los clientes, afianzan ahora su relación, en un acuerdo que se completará en próximas semanas.

Según han confirmado a Modaes fuentes cercanas a Hallotex, con sede en Mataró (Barcelona), la entrada de Pratibha, especializado en la producción de prendas de punto, en el accionariado tiene como objetivo la creación de un grupo textil relevante con vocación global, con operaciones en Marruecos e India.

A la espera de que se cierren los detalles del movimiento, no se ha definido aún el porcentaje que Pratibha tomará de Hallotex. En cualquier caso, los Bonareu, propietarios actuales de Hallotex, se mantendrán en la dirección del negocio, liderado actualmente por Jordi Bonareu.

Hallotex, que comenzó su actividad en los años noventa, fue una de las primeras empresas en reconducir el negocio textil hacia la gestión del aprovisionamiento y el diseño de colecciones para terceros, tomando como punto de partida un negocio textil tradicional fundado en 1948. Mientras otros de los interproveedores españoles centran su producción en Asia, Hallotex ha jugado la carta de la proximidad, concretamente con Marruecos.

La empresa tiene su estructura productiva propia ubicada en Tánger, Marruecos, donde se instaló en 2002. Hallotex “trabaja para conseguir capacidad de producción para 20 millones de prendas al año. A través de la división Vertical Mills, Hallotex ofrece servicios textiles integrados verticalmente, cubriendo tejido, teñido y acabado, estampado, corte y confección.

En 2025, Hallotex puesto en marcha la construcción de un nuevo edificio corporativo en Tánger para acoger todos procesos productivos. En Marruecos, la empresa emplea a más de 1.400 personas.

Pratibha Syntex tiene su sede en Pithampur, Madhya Pradesh, y tiene más de 6.000 empleados

El nuevo socio de Hallotex es un gran proveedor de prendas de punto basado en India. Fundado en 1997, Pratibha Syntex tiene su sede en Pithampur, Madhya Pradesh, una de las zonas productoras de algodón del país.

La empresa tiene actualmente clientes de más de cuarenta países del mundo y una plantilla de más de 6.000 empleados. Pratibha comenzó su actividad con una planta de hilado de 24.000 husos, que ha ido ampliando con la incorporación de unidades de tejido, teñido y confección en 2023.