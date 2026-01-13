Mango aterriza en Islandia con su primera tienda en Reikiavik

Modaes

Mango amplía su red comercial en Europa. En el marco de su expansión internacional a través del plan estratégico 4E, la compañía catalana de moda ha estrenado un nuevo mercado europeo con el aterrizaje de su primer establecimiento en Smáralind, el mayor centro comercial de la ciudad de Reikiavik, en Islandia.

La nueva tienda del grupo cuenta con 450 metros cuadrados y sigue en línea con el concepto de tienda de inspiración mediterránea New Med. La oferta del espacio incluye únicamente la línea Woman.

La compañía acumula dos años de crecimiento en su red comercial en el mercado europeo. A mediados de 2025 reforzó su presencia en Italia con su primera tienda de Mango Man en el país, ubicada en el número 15 de la céntrica via Ugo Bassi de Bolonia.

Mango lanzó en 2024 en su plan estratégico de desarrollo que finaliza este año, bajo el nombre de 4E (Elevate, Expand, Earn, Empower), una hoja de ruta diseñada para superar la facturación, duplicar su resultado neto y expandirse en retail.

Con el foco en alcanzar una cifra de negocio de 4.000 millones de euros a cierre del ejercicio fiscal 2026, Mango ha llevado a cabo aperturas en Estados Unidos, donde ya cuenta con cuatro localizaciones en Nueva York y otras 65 tiendas en todo el país. También en Italia ha reforzado su red comercial, donde cuenta con 92 puntos de venta. A nivel global, Mango ha puesto en marcha más de 280 tiendas en el último año, acercándose a los 3.000 puntos de venta en más de 120 países.

La compañía finalizó el primer semestre del ejercicio 2025 con ventas de 1.728 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo de 2024. En términos comparables, es decir, sin tener en cuenta las nuevas aperturas, el crecimiento se situó en el 14%.