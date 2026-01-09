La moda online acelera en España con una subida del 13,5% en el segundo trimestre

Modaes

El comercio electrónico acelera en la moda española. En el segundo trimestre de 2025, según revelan las últimas estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc), las ventas online de prendas de vestir aumentaron un 13,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar un valor récord de 1.747,4 millones de euros.

La subida supone una aceleración con respecto al arranque de 2025, cuando el volumen total del ecommerce en España se situó en 1.524 millones de euros y alcanzó un alza interanual del 2,4%, además de una vuelta a las subidas de doble dígito que se habían registrado en la primera mitad de 2024.

Tras un periodo de crecimiento acelerado, el ecommerce de moda con origen o destino en España perdió ritmo en el tercer trimestre de 2024, con una subida interanual del 9,6%, y en entre octubre y noviembre de ese año llegó a caer: las ventas online de prendas de vestir descendieron entonces un 2,2% interanual.

El ecommerce de prendas de vestir recupera las subidas de doble dígito que registró en la primera mitad de 2024

Publicidad

Pese a la recuperación en la velocidad del crecimiento, la subida del segundo trimestre de 2025 no alcanza los niveles registrados en la primera mitad de 2024: en el primer trimestre de ese año, las ventas online de prendas de vestir con origen o destino en España aumentaron un 20,1% interanual y en el segundo trimestre, un 27,4%.

La subida en el segundo trimestre de 2025 se produjo en un momento de bonanza para el ecommerce en España. Según las estadísticas de Competencia, el comercio online llegó ese trimestre a un volumen en el país de 28.346 millones de euros, un 22,6% más que en el mismo trimestre de 2024. La moda recuperó así peso sobre el conjunto de las ventas online frente al primer trimestre, pasando del 5,9% al 6,2% del valor total, pero estuvo todavía lejos del 6,7% alcanzado en el segundo trimestre del año anterior.

Junto al auge en las ventas online de prendas, también subió con fuerza en el segundo trimestre de 2025 el ecommerce en el calzado. Las ventas online de estos productos en España ascendieron a 188,3 millones de euros, un 10,1% más (frente a la subida del 6,4% del trimestre anterior).

En el caso de los productos de relojería, joyería y platería, las ventas online se dispararon un 80,1% en el segundo trimestre del pasado año, hasta una cifra récord para el segmento de 71,3 millones de euros. En el primer trimestre, la subida había sido del 22%.

Origen y destino

El gran motor del crecimiento en las ventas online de prendas de vestir en el segundo trimestre fueron las operaciones con origen y destino en la geografía española. Estas alcanzaron un volumen de 292,2 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 97,2%.

Las operaciones desde España con el exterior volvieron a subir: las compras desde España en sitios web extranjeros escalaron un 4,8%

Publicidad

En las operaciones desde España con el exterior, las más relevantes en valor total, recuperaron las subidas tras un primer trimestre a la baja. Entre abril y junio, las compras de prendas de vestir desde España a sitios web en el extranjero alcanzaron un valor de 1.424 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 4,8%.

Por último, las transacciones realizadas desde el extranjero en sitios web españoles se contrajeron por decimoquinto trimestre consecutivo. La caída en el segundo trimestre de 2025 fue del 3,8%, hasta 31,2 millones de euros.