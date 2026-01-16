El Gobierno francés reclama a Refashion que introduzca penalizaciones al ‘ultra fast fashion’

Modaes

Francia prosigue su ofensiva contra el ultra fast fashion. La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, han hecho un llamamiento a Refashion, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) francés, para que, en un plazo de seis días, presente propuestas para introducir nuevos gravámenes a las empresas de moda ultrarrápida.

Refashion, financiado por las empresas que introducen textil en Francia en función de su volumen, ofrece ecomodulaciones a las marcas en sus pagos en función de su comportamiento sostenible. Por ello, esta podría ser la vía utilizada por Refashion para dar respuesta a las peticiones del gobierno francés.

La ministra Monique Barbut ha pedido al organismo que introduzca una “penalización” teniendo en cuenta la durabilidad de los artículos textiles y del calzado. Si se opta por este mecanismo será necesario introducir unos criterios que midan de forma objetiva la durabilidad, con los que el Gobierno francés busca penalizar a empresas como Shein o Temu.

Refashion podría optar por la vía de las ecomodulaciones para castigar la actividad de la moda ultrarrápida

Publicidad

Francia capitaneó en 2025 la oposición política al modelo de Shein y Temu, con un proyecto de ley que persigue limitar la actividad de estas compañías en el país. Tras su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en junio el Senado francés ratificó de forma casi unánime el documento que persigue limitar la puesta en el mercado de nuevas prendas, con sanciones de entre siete euros y diez euros por producto en los próximos años.

Italia se unió meses después a la iniciativa francesa. El Parlamento empezó a debatir en octubre sobre la versión italiana de la ley anti Shein, que también pretende regular y limitar la actividad de grandes operadores asiáticos que “están invadiendo el mercado europeo con prendas de vestir, calzado y accesorios de baja calidad y una corta vida útil”.

Estas iniciativas legislativas se suman a muchos otros reveses legales y amonestaciones por parte de las autoridades europeas y estadounidenses. En septiembre, por ejemplo, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (Cnil) de Francia impuso a Shein una multa de 150 millones de euros por el uso inapropiado de cookies, que se sumó a otra sanción de 40 millones de euros de la autoridad francesa de defensa de la competencia por descuentos engañosos. En Reino Unido, la empresa británica aduanera IT Way Transgroup Clearance acusó a Shein de haber manipulado las declaraciones aduaneras para poder esquivar el pago del IVA de los productos que introducía en Reino Unido.