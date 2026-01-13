Es noticia

Equipamiento

Re-viste lanza un portal de contratación para el sector textil y del calzado

La plataforma permitirá a empresas y proveedores acceder de forma abierta a licitaciones vinculadas a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y gestionar los procesos de manera digital a través de la web de Re-Viste.

Agencias

Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) del sector textil y del calzado, ha puesto en marcha un nuevo portal de contratación a través de su página web destinado a estructurar y digitalizar los procesos de licitación asociados a su actividad. La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el sector y en la necesidad de articular relaciones operativas transparentes con múltiples operadores y proveedores.

 

A través de esta plataforma, disponible en la web de Re-Viste, empresas, operadores y proveedores podrán consultar de forma abierta las oportunidades de colaboración, participar en procedimientos de licitación y gestionar sus propuestas de manera digital, bajo un marco común orientado a reforzar la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

 

El nuevo portal está diseñado para garantizar un acceso abierto a la información, facilitando el conocimiento de las condiciones técnicas y económicas, así como de los plazos y requisitos asociados a cada procedimiento de contratación vinculado al scrap.

 

 

Re-Viste avanza en la implantación de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y en la articulación de relaciones operativas transparentes con operadores y proveedores

 

 

Con esta herramienta, Re-Viste avanza en la construcción de un sistema abierto y transparente, apoyado en un entorno digital alineado con las buenas prácticas de gobernanza, con el objetivo de dar respuesta a los retos técnicos, logísticos y organizativos que plantea la gestión de residuos textiles y de calzado.

 

Re-Viste está integrado por compañías como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, Kiabi, Mango, Mayoral, Primark, Sprinter/JD, Tendam y Carrefour, que trabajan de forma conjunta para impulsar la recogida, reutilización y reciclaje de textiles y calzado en España, en el marco de la transición del sector hacia un modelo de economía circular.

