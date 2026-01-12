Pikolinos nombra a Francisco Sánchez nuevo director general

Modaes

Pikolinos abre una nueva etapa para crecer. La compañía alicantina de calzado ha nombrado a Francisco Sánchez nuevo director general para impulsar un nuevo plan estratégico y consolidar la expansión internacional del grupo. La familia Perán Bazán, fundadora de la empresa, pretende con esta acción profesionalizar la dirección.

Se espera que Francisco Sánchez sea “el nexo” entre la familia Perán, con Juan Manuel Perán como presidente, y el equipo directivo que, desde 2022, gestiona el día a día de la corporación. Sánchez, bajo este cargo de nueva creación, será responsable de las marcas Pikolinos y Martinelli, así como del resto de empresas del grupo vinculadas a la fabricación y venta de calzado.

La familia fundadora ha reorganizado e impulsado el negocio en los últimos años, con Juan Manuel Perán como presidente ejecutivo, Rosana Perán como vicepresidenta y Carolina Perán como gerente de marca. Durante esta etapa se han alcanzado “tres años consecutivos de récord histórico de facturación”, según recoge un comunicado.

Sánchez será el responsable de Pikolinos, Martinelli y el resto de empresas de fabricación y venta de calzado del grupo

Grupo Pikolinos refuerza con el nombramiento de Francisco Sánchez su voluntad de profesionalizar la dirección general. El objetivo del directivo será fortalecer el posicionamiento de la empresa en los principales mercados y “afrontar con solidez los retos de la eficiencia global del grupo en esta próxima etapa”.

Francisco Sánchez, ingeniero de formación, está especializado en innovación estratégica, operaciones, márketing y finanzas. Con más de treinta años de trayectoria en la dirección de empresas industriales, su carrera profesional ha estado marcada por el sector de la marroquinería. Ha dirigido proyectos en empresas proveedoras de casas como Loewe o LVMH.

“Vivimos un momento donde la dirección empresarial exige mucho más que resultados: se trata de construir organizaciones con sentido, centradas en las personas y en la sostenibilidad del negocio y del entorno”, ha señalado Sánchez.

Grupo Pikolinos cerró el ejercicio 2024-2025 con un volumen de negocio un 6,5% mayor, hasta 155 millones de euros. Las ventas de la marca Pikolinos lideraron el crecimiento, a tenor de unas ventas de ocho millones más que en 2023, hasta 140 millones de euros. España, Francia, Latinoamérica, China y Estados Unidos son los principales mercados de la marca.

La segunda marca de Grupo Pikolinos, Martinelli, cerró el ejercicio con una facturación de 11 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior.