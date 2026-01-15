Tradeinn: 585 millones de euros y 9,2 millones de envíos en el año de su ‘pase’ a Apollo

Modaes

Tradeinn cerró el ejercicio 2025 creciendo en facturación y en número de envíos. La compañía de ecommerce especializada en artículos deportivos y equipamiento técnico alcanzó una facturación de 585 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al año anterior, según ha informado la empresa.

El pasado julio, Tradeinn completó una operación corporativa que llevaba meses negociando. El fondo estadounidense de inversión Apollo Funds se hizo con el 30% del capital de la compañía, hasta entonces en manos de Suma Capital. Previamente, Tradeinn negoció su venta a Decathlon, si bien esta negociación terminó rompiéndose.

En paralelo al crecimiento de las ventas, el grupo aceleró su actividad logística. En total, Tradeinn envió más de 9,2 millones de paquetes a clientes de 190 países. Del volumen total de envíos, 8,5 millones de paquetes salieron del centro de operaciones de Celrà, en Girona, mientras que el resto se gestionó desde el hub logístico de Alemania.

Tradeinn gestionó 8,5 millones de pedidos desde su planta de Girona, de un total de 9,2 millones

Publicidad

La evolución del negocio se enmarca en una trayectoria de crecimiento sostenido “reforzada por la apuesta por la especialización del catálogo, la innovación tecnológica y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo”, señala la empresa en su comunicado.

Para David Martín, director ejecutivo de Tradeinn, los resultados son el “reflejo de un modelo sólido basado en la especialización, la distribución directa y la confianza de millones de deportistas en todo el mundo”. Actualmente, la compañía comercializa más de 3,5 millones de productos de más de 12.500 marcas en 18 categorías deportivas especializadas.