La UE ensaya en España un sistema para incentivar el reciclaje de ropa de los clientes

Modaes

Reciclar ropa a cambio de un premio para los usuarios. España será uno de los dos países elegidos por la Unión Europea (UE) para testar un programa piloto de recogida de ropa usada “con recompensas” para los consumidores. La iniciativa, financiada con fondos de Horizonte Europa, se desarrollará de forma paralela en Finlandia y servirá como referencia para un posible despliegue a escala comunitaria.

El proyecto se enmarca en TexMat, una iniciativa europea dotada con más de 6,76 millones de euros y con un calendario de ejecución entre octubre de 2025 y marzo de 2029. Liderado por el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y con la participación de catorce socios de siete países, TexMat busca acelerar la transición hacia una economía textil más sostenible y circular.

Según la Comisión Europea, el objetivo es “desarrollar nuevos modelos de negocio, tecnologías de hardware y software, y herramientas políticas para involucrar y comprometer a los consumidores en la recogida selectiva de residuos textiles y en el impulso a la reutilización”. Todo ello con la vista puesta en los objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030 y 2050, alineados con el Pacto Verde Europeo.

El piloto español se articulará en torno a la instalación de contenedores automatizados e inteligentes en la vía pública. En su desarrollo participarán la Universidade da Coruña, Humana Fundación Pueblo para Pueblo, Iris Technology Solutions y Rovimatica, que se encargarán, respectivamente, de los modelos de negocio, la gestión de residuos, las soluciones digitales y el desarrollo del contenedor y la aplicación asociada.

Los consumidores recibirán un incentivo económico por reciclar prendas a través de un reembolso vinculado a los mercados de segunda mano

Publicidad

Estos contenedores incorporarán tecnología capaz de preclasificar las prendas depositadas y evaluar su calidad, generando automáticamente una “compensación” para el usuario. Desde Bruselas avanzan que las soluciones “ofrecerán a los consumidores un incentivo económico”, a través de “nuevos esquemas de reembolso vinculados a los mercados de segunda mano”, con el objetivo de extender el ciclo de vida de los productos textiles y apoyar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP).

“A través de la recogida y clasificación automatizadas, la solución TexMat contribuye directamente al desarrollo del futuro pasaporte digital de producto y allana el camino para un sistema exitoso de responsabilidad ampliada del productor para textiles”, señala Ece Şanlı, responsable de economía circular de Humana. En la misma línea, Elina Ilén, coordinadora del proyecto en VTT, subraya que la iniciativa “tiene un gran potencial para transformar la recogida y reventa de prendas usadas” y “liberar a los consumidores de decidir qué prendas pueden reutilizarse o reciclarse”, optimizando la gestión de los residuos textiles en Europa.