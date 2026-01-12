Alohas dispara su facturación a 45 millones de euros y proyecta tiendas en Nueva York y Madrid

Triana Alonso

Alohas pisa el acelerador, tanto en ventas como en expansión física. La empresa capitaneada por Alejandro Porras, consejero delegado y fundador, cerró el ejercicio 2025 con 45 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento interanual de cerca del 32%, después de haber registrado unas ventas de 34 millones de euros en 2024. De cara a los próximos meses, la compañía de calzado sitúa en el radar, además, nuevas aperturas en plazas estratégicas como Nueva York y Madrid.

“Estamos muy contentos”, resume a Modaes Alejandro Porras, que encuadra el último año como un paso adelante, asegurando que “la compañía ha madurado mucho”. El giro, explica, no consiste en abandonar el origen digital del proyecto, sino en completar el modelo con tiendas allí donde la marca ya tenía demanda, especialmente online.

El salto al canal físico arrancó en 2024, cuando la empresa nacida en 2015, en Hawái, vivió “la primera aventura con el retail” en un triángulo cercano, con instalaciones físicas en Barcelona, Madrid y París. Tras ese primer aprendizaje, Alohas decidió ampliar el mapa unos meses más tarde. “En 2025, ya nos hemos atrevido a continuar en ciudades más lejanas, pero súper importantes para nosotros, siguiendo siempre nuestras ventas online”, afirma el empresario.

En los últimos meses, la empresa abrió tiendas propias en Milán, Ámsterdam, Nueva York, Londres y Copenhague, afianzando una red selectiva a través del canal retail. Porras, que inicialmente construyó su modelo de venta de calzado on demand en el online, insiste hoy en el valor del cara a cara con el cliente. “Poder encontrar y conocer a nuestros clientes y servirles en sus ciudades de forma directa es tremendamente valioso, no sólo vendemos más sino que operamos con más información”, señala. La tienda, añade, acelera el conocimiento de marca en mercados donde ya existía una base digital y wholesale.

Alohas prioriza Estados Unidos en 2026 y firma otra tienda en Nueva York

El mercado estadounidense es la pieza central del plan. “Estados Unidos para nosotros es nuestro mercado principal y donde tenemos más clientes”, asegura Porras, defendiendo que su plan ha seguido adelante independientemente de la evolución de la política delante y del contexto macroeconómico complejo. En su fotografía actual, el reparto de las ventas se sitúa aproximadamente en un 50% en Estados Unidos y un 40% en Europa. Dentro del continente, no hay un país ganador: Reino Unido, España, Alemania, Holanda, Italia y Francia comparten el peso, según detalla.

La compañía ya ha firmado una segunda tienda en Nueva York, en Bleecker Street, con previsión de apertura en primavera, entre marzo y abril. A partir de ahí, Alohas quiere avanzar en “las principales ciudades de Estados Unidos”, avanza el consejero delegado, citando ciudades como Miami, Los Ángeles o Chicago, aunque sin fijar todavía un calendario cerrado. “Es mucho mejor seguir a tus clientes y abrir donde se encuentran”, afirma sobre su estrategia. En logística, Alohas gestiona los envíos desde España.

El impacto de la tienda, defiende, no se queda en la caja del local y no implica la canibalización del online. “Mucha gente nos conocía pero no se había atrevido a comprar; ahora pasa por delante de la tienda, reconoce la marca, se prueba los zapatos y ve la calidad”, reflexiona el ejecutivo. En ese proceso, el canal físico funciona como prueba y como escaparate. Por ello, su lectura es que el retail suma, sobre todo en una empresa con ventas repartidas en muchos mercados. “Somos una marca que vende poco en muchos sitios”, asegura.

En todo caso, la empresa mantiene el ecommerce como base. “El core es el online”, sostiene Porras, que subraya su peso en rentabilidad y aprendizaje como el canal que mejor les permite entender a los clientes y sostener el modelo bajo demanda.

La marca dirigida por Alejandro Porras ya opera con una red de 600 puntos de venta ‘wholesale’

El tercer pilar es el wholesale, con un papel menos visible, pero relevante en capilaridad. Porras aplica una estrategia doble que consiste en situar la marca en puntos emblemáticos de grandes ciudades y mantener presencia en plazas donde “no abrirá nunca una tienda”. En volumen, estima presencia en “unos 600” puntos de venta. El objetivo no pasa por engordar esa cifra ni “crecer en cantidad”, sino “curar los puntos”, mejorar la experiencia y trabajar “en calidad con mucha colaboración”.

En reparto por canales, el directivo sitúa el mix actual en un equilibrio aproximado del 40% las ventas a través del retail, el 30% online y el 30% wholesale. Asimismo, proyecta una evolución similar hacia 2030. No obstante, Porras lo plantea como una guía, no como un compromiso cerrado, en un entorno donde las aperturas dependen de oportunidades inmobiliarias y del ritmo de cada plaza.

El modelo bajo demanda, recuerda, requiere innovación y mucha explicación al consumidor. Alohas ha invertido “mucho en tecnología” para automatizar procesos y adaptar herramientas que, por defecto, no contemplan este tipo de negocio. En tienda, admite, la adopción del bajo demanda es menor que en online, pero asegura que les ha sorprendido “por encima de lo previsto”.

En producto, la compañía se mantiene concentrada. “Ahora mismo somos 50% calzado, 50% sneakers”, explica Porras. La empresa seguirá invirtiendo en la categoría de zapatillas y defiende que el cliente continúa buscando “la siguiente sneaker” y “la siguiente marca nicho” que se haga popular. Como paso adicional, Alohas quiere testear una nueva categoría. “Queremos hacer algunas pruebas con bolsos”, avanza el empresario, dejando atrás su breve incursión a través del ready-to-wear.

En Europa, Porras se muestra especialmente satisfecho con París, hasta el punto de plantearse una segunda tienda si aparece el local adecuado. En España, la ambición del año pasa por Madrid, donde Alohas se encuentra en búsqueda activa de la ubicación óptima que se convertirá en su segundo local en la capital. En el horizonte, la empresa contempla un plan de crecimiento a dos orillas, potenciando Estados Unidos y Europas, y prosiguiendo la apertura de espacios allí donde el rendimiento ya está probado.