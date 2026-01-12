Irene Juárez

Luna Calzados es uno de esos multimarca con historia larga que ha sabido perdurar en el tiempo gracias a su arraigo en España, pero también a una apertura internacional controlada y a la diversificación del negocio. Especializada en calzado de mujer, la compañía nació hace 30 años en Mazarrón, en la región de Murcia, primero dedicada a la venta ambulante de calzado femenino y, poco más tarde, con tiendas propias.

Actualmente, la propiedad de Luna Calzados está en manos de la segunda generación de la familia Morales: los hermanos Raúl, Belén y Silvia, encargados de compras, operaciones y ventas. El día a día de la compañía está pilotado, además, por Cristian Collado, consejero delegado del grupo desde 2022, que afirma haber logrado encadenar tres ejercicios con alzas del 20% en la facturación.

En un inicio, la empresa comercializaba sus productos en distintos mercadillos de la Región de Murcia, después de lo cual llegó el salto al retail. Antes del relevo generacional, Luna Calzados contaba con tres establecimientos propios. Actualmente, la compañía opera con veinticinco tiendas repartidas por Murcia, Almería y Alicante.

Luna Calzados puso en marcha en 2019 dos marcas propias: Etika Urban Shoes y Armony

Luna Calzados se ha constituido recientemente como un grupo empresarial que también incluye la marca propia Etika Urban Shoes, que a la vez integra a Armony. La empresa puso en marcha estas dos propuestas propias en 2019 ante la “dificultad para el multimarca de encontrar moda cómoda y accesible”, explica el consejero delegado en una entrevista con Modaes. Ahora, sus productos se distribuyen en 1.500 puntos de venta, a través de una red de comerciales, tanto en España como en Portugal, Francia, Italia y Grecia. El diseño es propio y la fabricación se realiza en lejanía bajo supervisión.

Si 2025 ha sido un año de crecimiento, con una cifra de negocio que ha alcanzado los 19 millones de euros (un 20% más que el año anterior), 2026 se proyecta como “un momento de consolidación”, asegura Cristian Collado. Mientras en 2025 se han puesto en marcha cinco nuevas tiendas, para este año no se descartan aperturas, pero a un ritmo más bajo. Todavía no hay ninguna ubicación cerrada, pero Luna Calzados tiene la mirada puesta en el eje Mediterráneo y en Levante.

Las previsiones económicas de Luna Calzados para el ejercicio 2026 se sitúan levemente por debajo de los resultados obtenidos este año. “El calzado es un sector maduro en el que cada año es más complicado crecer. Llevamos tres ejercicios con crecimientos del 20%, y ahora toca un crecimiento sostenible”, insiste.

Sin embargo, el consejero delegado espera poder “captar más clientes” lanzando productos más económicos. En este sentido, se abre a la posibilidad de reducir su tíquet medio, que se sitúa actualmente alrededor de 30 euros, y que prevé rebajarse en aproximadamente cincuenta céntimos. “Queremos que nuestros zapatos sean tan cómodos como accesibles”, sostiene el directivo.

La compañía vende tanto en tiendas físicas como mediante su canal online propio, que supone alrededor del 15% de las ventas, un porcentaje que la dirección quiere hacer aumentar este año. Además, el año pasado amplió su presencia en marketplaces, y actualmente está presente en seis plataformas de comercio electrónico.

La plantilla de Luna Calzados oscila entre 150 y 200 trabajadores, en función de la temporada. La sede y las oficinas siguen estando en Mazarrón, lugar de origen de la compañía, donde también está ubicado su almacén logístico. De él se nutren las veinticinco tiendas que Luna Calzados tiene en el país, así como el negocio B2B. El próximo de los planes de la compañía, en un máximo de cinco años, pasa precisamente por ampliar esas instalaciones.