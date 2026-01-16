Álvaro Moreno, bendiciendo a la moda masculina
Convertida en la empresa de moda en España, el fenómeno ha duplicado su tamaño y ha multiplicado por cinco su rentabilidad desde 2019. La compañía se viraliza en cada apertura con los vídeos de curas orando en las inauguraciones.
Álvaro Moreno le puso su nombre al negocio que heredó de su padre, Antonio Moreno. Hoy, él es omnipresente.
