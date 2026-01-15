Modaes

Zara dice adiós a parte de su historia. La cadena de Inditex ha tomado la decisión de echar el cierre a la primera tienda que puso en marcha hace cincuenta años, ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña. En el último año, el establecimiento ha sido convertido en una suerte de museo en el marco de su aniversario.

El próximo 30 de enero, el establecimiento bajará la persiana tras cinco décadas de actividad. Según informa La Voz de Galicia, la compañía ha comunicado su decisión a la plantilla, formada por once empleados, esta mañana.

La apertura en la calle Juan Flórez fue el punto de partida del desarrollo de Zara. Tras aquella tienda, en la que Zara ya incorporaba imagen propia, llegaría el desarrollo en el resto de España, para saltar a Europa a finales de los ochenta, comenzando por Oporto (Portugal) y siguiendo por Nueva York (Estados Unidos) y París (Francia).

El local de la calle Juan Flórez cuenta con alrededor de 300 metros cuadrados, lejos de la superficie actual de las tiendas de Zara, en las que se dan cita la oferta de mujer, hombre, niño e, incluso, hogar, en algunos casos. A lo largo de los últimos años, Inditex ha reorganizado su parque de tiendas apostando por tiendas de mayor superficie.

Zara prescinde de un local de 300 metros cuadrados que no encaja con su estrategia actual

Publicidad

Inditex cerró los nueve primeros meses del ejercicio con 5.527 tiendas en todo el mundo, 132 menos que un año antes. El ajuste afectó a buena parte de sus cadenas, de Zara a Massimo Dutti, pasando por Oysho y Stradivarius. Sólo Bershka y Lefties sumaron aperturas netas, con cuatro más hasta 859 tiendas y diez inauguraciones hasta 213 establecimientos, respectivamente.

La apuesta de Inditex, especialmente de Zara, no pasa sólo por más superficie, sino por tiendas mucho más espectaculares, una visión que se ha acelerado desde que Marta Ortega asumió la presidencia en 2022.

En los últimos tres años, el grupo ha fortalecido su presencia en ubicaciones prime y ha puesto el diseño, la fotografía y la arquitectura en el centro de su identidad visual. Aperturas en arterias comerciales como los Campos Elíseos en París, Serrano en Madrid, Corso Vittorio Emanuele en Milán o la reforma de Zara prevista para 2026 en la neoyorquina Quinta Avenida son pasos clave en la hoja de ruta de la compañía.