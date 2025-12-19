Resumen de la semana: Del récord de Álvaro Moreno a la ambición de Experience Group

Modaes

Últimos diez días del año y últimos movimientos del sector en España. La gallega Inditex ha batido sus máximos históricos en Bolsa, alcanzando una capitalización de 174.000 millones de euros, al mismo tiempo que la portuguesa Mr.Blue alcanza los 28 millones y prevé situar a España como su principal mercado en cinco años, Byan, por su parte, a superado los tres millones de euros en su cifra de negocio. Al mismo tiempo, Luxenter prevé alcanzar los 18 millones de euros a cierre de este año, mientras Pikolinos concluye el periodo con un crecimiento del 6,5%, rebasando los 150 millones de euros. En el territorio internacional, Nude Project aterriza en Alemania con una tienda insignia en Berlín, mientras Rosa Clará llega a México con su segunda tienda, Adolfo Domínguez estrena un outlet en Georgia y Riviera Spain retoma su expansión en Madrid.

LUNES

Experience Group

La compañía crece un 60% en 2025 y enfila los 78 millones en 2026 con New Era y Columbia.

Mr. Blue

La empresa alcanza 28 millones y planea posicionar a España como principal mercado en cinco años.

Inditex

El gigante bate sus máximos históricos en Bolsa y alcanza una capitalización de 174.000 millones.

Nude Project

La start up aterriza en Alemania con un flagship en Berlín.

MARTES

Álvaro Moreno

La compañía roza los 140 millones de facturación y gana 20 millones en plena expansión.

Byan

El grupo supera tres millones de euros de facturación y encara 2026 con una primera tienda en Londres.

Brownie

La empresa rebasa las 120 tiendas con la apertura en Serrano de su mayor establecimiento en España.

Adolfo Domínguez

La compañía amplía su huella internacional y aterriza en Georgia con su primer outlet.

Harper&Neyer

El grupo abre su primera tienda full price en Málaga para testar los centros comerciales.

MIÉRCOLES

Luxenter

La empresa prevé alcanzar los 18 millones de euros y las diez aperturas en centros comerciales europeos en 2026.

Sociedad Textil Lonia

La plantilla convoca cinco días de huelga parcial para reclamar mejoras.

Furest

La compañía cambia de modelo: se vuelca en la marca propia y tiendas en Sevilla, Málaga y Palma.

Pikolinos

El grupo cierra 2025 con un crecimiento del 6,5% y rebasa los 150 millones de euros.

Rivera Spain

La empresa retoma en Madrid su expansión en España tras el paréntesis de 2025.

JUEVES

Observatorio del Textil y la Moda

La asamblea renueva su liderazgo: Ignacio Sierra, única candidatura a la presidencia.

Shein y H&M

Quién controla el mass market: Shein, la que más crece, H&M, la que más retrocede.

VIERNES

Rosa Clará

La empresa aterriza en México con una segunda tienda en plena expansión en América.

Nextil

El grupo se lanza al sector médico en Estados Unidos con la compra del 51% de Isavela.

Vestidíssima

La compañía alcanza el millón de euros en ventas y apunta hacia Francia, Italia y Alemania.