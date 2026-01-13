Camper pierde a su director creativo: Achilles Ion Gabriel deja la compañía

Modaes

Achilles Ion Gabriel, el creativo al frente del relanzamiento de Camper, abandona la compañía. La colección primavera-verano 2027 será la última a cargo de diseñador, cuyas labores serán asumidas por el equipo creativo interno de la empresa.

La salida, adelantada por Footwear News, se produce seis años después de la incorporación de Achilles Ion Gabriel a la marca. Inicialmente, Achilles Ion Gabriel (con trayectoria en marcas como Marni) fichó como director creativo de CamperLab (la línea en la que Camper incorpora sus diseños más avanzados), aunque un año más tarde le ascendió a director creativo global.

De la mano de su nuevo creativo (que se trasladó de París a Mallorca), Camper, que tiene a Miguel Fluxà (hijo del fundador, Lorenzo Fluxà) como primer ejecutivo, renovó su marca y la acercó a los códigos de la moda, introduciendo nuevos modelos, entrando en prêt-à-porter con CamperLab e, incluso, desfilando en París.

Achilles Ion Gabriel fue el segundo director creativo de Camper. En junio de 2014, la empresa, que hasta entonces trabajaba con un equipo de diseñadores, nombró al primer director creativo de su historia, Romain Kremer (procedente de Mugler), que se puso al frente de las colecciones de hombre y mujer. El giro creativo de Kremer fue demasiado radical y terminó siendo sustituido.

Camper, controlada por la familia Fluxà, ha conseguido, de la mano del reposicionamiento de Achiles Ion Gabriel, reconducir la evolución de su facturación, que llegó a perder la barrera de los 200 millones de euros.

La empresa, que en 2025 cumplió cincuenta años de trayectoria, apuntaba a concluir 2025 con ventas de 265 millones de euros, un 11,8% más que el año anterior. En 2024, la compañía, que opera con las marcas Camper, CamperLab, Casa Camper y Normal, alcanzó una facturación de 237 millones de euros.

A cierre de 2024, según los últimos datos facilitados, Camper operaba una red de 350 tiendas propias repartidas por 30 países, una cifra que preveía elevar hasta los 375 establecimientos a cierre de 2025. La compañía balear abrió su primera tienda en 1981, en Barcelona, y en poco más de una década, en 1992, comenzó su expansión internacional, con aperturas primero en Europa, en Milán y París, y más tarde en Asia y América.

La familia fundadora mantiene aún el control del total de la sociedad Camper SL: un 65% del capital está en manos de la sociedad Forch Med (propiedad al 100% de los Fluxà), mientras que el 35% restante pertenece a otros dos grupos de la familia Fluxà.