Resumen de la semana: De la remontada de El Ganso a la reestructuración en Pronovias

La última semana de enero se cierra en la industria española de la moda con El Ganso, Pronovias, Wow, Deckers y Deichmann como protagonistas. La compañía de moda masculina fundada por los hermanos Cebrián sigue adelante con su remontada y cierra 2025 con un crecimiento del 11%, mientras en el otro extremo Pronovias emprende nueva etapa tomada por la firma de reestructuración Abencys y la salida de su consejera delegada. La compañía de grandes almacenes Wow sale al mercado en busca de 20 millones para financiar su plan de crecimiento y los gigantes internacionales Deckers y Deichmann apuestan por España: el primero creando filial en el país y el segundo poniendo en marcha un centro logístico en Guadalajara.

LUNES

Wow

La empresa sale al mercado en busca de 20 millones para financiar su nuevo plan de expansión.

Sprinter

La cadena deportiva reordena su equipo directivo y coloca a José Pérez-Milá como director general.

El Corte Inglés

El grupo renueva su centro de Sol con Adidas, Nike y Under Armour como locomotoras.

Romualda

La firma echa el cierre: el adiós de los sombreros XXL con raíces almerienses.

MARTES

Deckers

El gigante se vuelca en España con filial en pleno crecimiento de Hoka en el país.

The Campamento

La empresa consolida su madurez con 2 millones y foco multimarca.

Mirto

La histórica camisería recibe luz verde judicial para reestructurar su deuda.

Deichmann

El grupo alemán se refuerza en España con un centro logístico en Guadalajara.

Re-viste

El scrap lleva su piloto de reciclaje textil en Zaragoza.

MIÉRCOLES

Ternua

La empresa abre nueva etapa tras el concurso y fija la rentabilidad a dos años.

Inditex

El grupo se alía con Bain para comprar una parcela en Sagunt por 65 millones de euros.

El Ganso

La compañía prosigue la remontada: crece un 11% y alcanza 77 millones de euros en 2025.

Encuesta de Población Activa

El empleo en la industria de la moda cierra 2025 con un alza del 10% en España.

JUEVES

Bestseller

El grupo danés hace grande Balmohk: lleva a Latinoamérica y Europa su marca made in Spain.

Pronovias

La firma de reestructuración Abencys toma las riendas y sale la consejera delegada.

VIERNES

Barcelona Fashion Summit

Los líderes de la moda en España abarrotan la jornada de referencia en el sector.

Fina García

La joyería aguanta el alza de los metales: cumple previsiones y alcanza 17,5 millones en 2025.

El Corte Inglés

Cristina Álvarez renueva la cúpula en su primer consejo de administración.

ICM

Las ventas del comercio minorista crecen un 4,7% en diciembre y cierran 2025 al alza.