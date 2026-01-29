Bestseller hace grande Balmohk: lleva a Latinoamérica y Europa su marca ‘made in Spain’

Pilar Riaño

Bestseller internacionaliza Balmohk. La compañía danesa, uno de los mayores grupos de gran distribución de moda de Europa, impulsa el desarrollo de la marca creada desde sus oficinas españolas. Balmohk, que salió al mercado en septiembre de 2025 tras años de trabajo, abre tiendas propias en México, Chile y Uruguay, mientras salta online al conjunto de Europa.

Según ha explicado Andrés Contreras, consejero delegado de Bestseller en España, Portugal y Latinoamérica, Balmohk ha finalizado el ejercicio 2025 con cinco tiendas propias en España, con sólo cuatro meses de actividad.

A las cinco tiendas propias de Balmohk en España se sumarán en breve dos más en Bilbao (en el centro comercial Max Center) y en Madrid (en la calle Bravo Murillo). En Uruguay, Bestseller proyecta dos aperturas en 2026, además de una en Chile y dos más en México.

Más allá de España, la expansión en Europa se está llevando a cabo, de momento, a través de la Red, distribuyendo sus prendas a través de Zalando y, en breve, también de Asos. Bestseller busca también locales en Portugal, además de en España.

Según las previsiones de Contreras, a lo largo de 2026 Balmohk sumará nueve tiendas más a su red de distribución, un plan de aperturas que se irá acelerando progresivamente. Las previsiones iniciales de Bestseller pasaban por desarrollar una red de 500 tiendas en un plazo de cinco años.

Balmohk ha sido la primera marca lanzada por Bestseller fuera de sus oficinas centrales en Dinamarca. El grupo controlado por la familia Povlsen comenzó a dibujar este lanzamiento en 2023 con el objetivo de llegar a un segmento y ofrecer un producto que actualmente no cubre con su amplia cartera de marcas. Además, desde España quiere nutrirse del conocimiento que existe en un país considerado referente a escala internacional del retail de moda, con gigantes como Inditex.

La filial de Bestseller en España se encuentra en Málaga, pero el grupo cuenta también con oficinas centrales en Madrid, además de en Barcelona y Bilbao. En la Península Ibérica, la compañía opera con oficinas propias en Lisboa.

Bestseller finalizó el último ejercicio (cerrado en julio de 2025) con ventas de 38.074 millones de coronas danesas (5.096 millones de euros), un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Bestseller superó así la facturación anotada en 2022, la mayor hasta la fecha, que se situó en 37.013 millones de coronas (4.954 millones de euros). El resultado antes de impuestos, por su parte, se situó en 5.933 millones de coronas (794,2 millones de euros), un 12% más que doce meses antes.