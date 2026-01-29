Levi Strauss dispara su rentabilidad: esquiva el impacto de los aranceles y triplica beneficio

Modaes

Levi Strauss dispara su rentabilidad. El gigante estadounidense del denim, centrado en un plan de transformación liderado por Michelle Gass, cierra el ejercicio 2025 multiplicando 2,7 veces su resultado neto. La empresa ha logrado esquivar el impacto de los aranceles gracias a subidas de precios y a una estrategia de producto centrada en el de mayor posicionamiento.

La compañía ha finalizado 2025 (ejercicio concluido el pasado noviembre) con un resultado neto de explotación de 578 millones de dólares, frente a los 211 millones de dólares del ejercicio precedente.

El resultado bruto, por su parte, se ha elevado un 5,6% en el conjunto del ejercicio, hasta 3.877 millones de dólares, mientras el operativo ha pasado del rojo al negro: si en 2024 anotó 3,3 millones negativos, en 2025 han sido cinco millones de dólares positivos. El margen bruto de la empresa en el conjunto del año se ha situado en el 61,7%, 110 puntos básicos por encima de 2024.

“Durante los últimos años, hemos dado pasos para convertirnos en una empresa enfocada en el DTC”, ha señalado Michelle Gass, presidente y consejera delegada de Levi Strauss. “Como resultado, hemos elevado la marca Levi’s y generado una rentabilidad más alta y que crece más rápido, tal y como reflejan los resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2025”, ha afirmado.

La empresa, que se ha centrado en productos de mayor posicionamiento y rentabilidad (completando, por ejemplo, la venta de Dockers), ha advertido de una caída de las ventas en Estados Unidos en el cuarto trimestre del año, fruto de la inflación y la incertidumbre económica. En Europa y Asia, por su parte, las ventas se elevaron un 8% y un 2%, respectivamente.