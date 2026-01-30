La confianza del consumidor cierra diciembre tocando suelo desde octubre de 2023

Modaes

La confianza del consumidor se situó en diciembre en 75,9 puntos, lo que representa una décima menos respecto al dato del mes anterior, debido a la peor valoración de la situación actual, según los datos publicados este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Con el descenso de diciembre, el índice registra su menor cifra desde octubre de 2023, cuando rondó los 70 puntos, y se encadenan cuatro meses consecutivos de caídas. La estadística del CIS refleja que la valoración de la situación actual baja una décima, hasta los 71,3 puntos, mientras que la valoración de las expectativas de futuro se mantiene exactamente igual que en el mes de noviembre, en 80,5 puntos.

En relación con diciembre de 2024, la evolución interanual del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) es negativa y desciende 9,1 puntos. Esta bajada se produce por el descenso de 7,7 puntos en la valoración de la situación actual en el último año y a la caída de 10,5 puntos en las expectativas de futuro respecto a diciembre de 2025.

La confianza del consumidor se situó en diciembre en 75,9 puntos, una décima menos que en noviembre

Publicidad

Dentro del índice sobre la situación actual, la estadística refleja que la valoración de la situación económica baja 2,6 puntos respecto a noviembre, situándose en 56,6 puntos. Por su parte, la valoración de la situación de los hogares aumenta en 3,2 puntos y alcanza los 85,1 puntos en este mes de diciembre y la valoración del mercado de trabajo llega a 72,1 puntos, lo que supone un retroceso respecto al mes de noviembre de un punto.

Dentro del índice de expectativas, la valoración de la evolución de la economía en el futuro llega a 68,4 puntos, lo que representa un descenso de 1,3 puntos, mientras que con 99,9 puntos la valoración de la futura situación de los hogares tiene un aumento de 1,8 puntos y las expectativas sobre el futuro del mercado de trabajo caen 0,6 puntos, situándose este mes de diciembre en 73,2 puntos.

El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.