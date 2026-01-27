Inditex se alía con Bain para comprar una parcela en Sagunt por 65 millones de euros

Modaes

Inditex se hace finalmente con una parcela en Sagunt (Valencia) para instalar su nueva base logística. El gigante español de distribución de moda ha firmado la compra de una superficie de 381.804 metros cuadrados en Parc Sagunt II por 65 millones de euros, ha avanzado este martes El Confidencial.

El proceso de comercialización de los terrenos se inició el pasado agosto, con un precio mínimo de salida de 160 millones de euros. Inditex, a través de la sociedad Alveston ITG, fue la única que pujó en la subasta por uno de los siete lotes que salieron a la venta. La operación, ya formalizada, asciende a 78 millones de euros si se le suma el IVA.

Inditex pretendería crear en el complejo industrial ubicado junto a la ciudad valenciana una de sus nuevas bases logísticas del arco mediterráneo. Por el momento, el gigante no ha aclarado cuál de sus propuestas (entre las que se encuentra Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home o Lefties) se instalará en la plataforma.

Inditex puso en marcha una sociedad limitada el año pasado con la que ha vertebrado la operación

Alveston ITG, la sociedad limitada utilizada por Inditex en esta operación, fue creada el año pasado en Madrid. Esta empresa tiene como matriz última una sociedad irlandesa controlada por el fondo de inversión Bain Capital y la promotora catalana Conren Tramway, con un porcentaje minoritario. Ambas mantienen una alianza para el desarrollo de proyectos logísticos en España.

Los terrenos que acogen la futura parcela donde se instalará Inditex pertenecen a Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada al 50% por la Generalitat Valenciana y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).

La parcela que ocupará el grupo gallego estaba inicialmente reservada para proveedores de la gigafactoría que PowerCo construye en el mismo complejo industrial. Sin embargo, el terreno volvió a salir a la venta a raíz de la falta de compromisos a medio plazo de los suministradores de la factoría de baterías del grupo Volkswagen. Por ahora, en el conjunto solamente se ha vendido la parcela de Inditex.

El refuerzo de la logística es uno de los ejes claves en la estrategia de crecimiento del grupo de distribución de moda. El año pasado, Inditex puso en marcha un centro de distribución en Zaragoza, que ya está en pleno funcionamiento. Con una superficie de 286.000 metros cuadrados, el centro ha más que duplicado su capacidad logística en la zona además de alzarse como el quinto centro de distribución de su buque insignia, Zara, y el segundo que posee la compañía en Zaragoza.

Al de Zaragoza se le une también la construcción de un centro logístico en Valencia para Tempe, la filial de calzado de la compañía. Y el tercer gran movimiento corporativo previsto por la compañía es el futuro traslado de cuatro de las sedes de sus cadenas a Sant Adrià del Besòs, mucho más cerca de Barcelona.

Inditex cerró el tercer trimestre del año fiscal en curso apuntando hacia una clara recuperación tras un inicio de año débil. La compañía concluyó el periodo, entre agosto y octubre del año pasado, con un incremento de ventas del 4,88%, hasta 9.814 millones de euros. El grupo anotó el margen bruto más elevado en la última década, con un 62,2%.