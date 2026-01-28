Pronovias: la firma de reestructuración Abencys toma las riendas y cesa a su CEO

Modaes

Siguen los cambios en Pronovias. Bain Capital, propietario de la empresa de moda nupcial junto a MV Credit, ficha a la firma de reestructuración Abencys para que tome las tiendas de la compañía y que lidere el proceso de venta. Una de las primeras decisiones tomadas por Abencys es la salida de Cristina Alba, consejera delegada de la compañía, según ha adelantado El Economista y han confirmado a Modaes fuentes de Pronovias.

Abencys, que ha participado en procesos de reestructuración de empresas como Celsa o Grupo Gallardo (ambas controladas por capital riesgo), se pone al frente del consejo de administración de Pronovias. Luis Martín, socio fundador de Abencys, se convertirá en presidente de Pronovias y en el consejo de administración estarán también Antonio Arenas (en calidad de vicepresidente), así como Javier Díaz y Esther Alfonso.

Los accionistas de Pronovias, que necesitaría una inyección de alrededor de veinte millones de euros para seguir adelante, pusieron en marcha hace unos meses un proceso de venta, recurriendo a fondos distress. La intención inicial de los dueños de Pronovias, que han rechazado inyectar más capital en la compañía, pasaría por venderla en bloque, pero no se descarta que pueda ser troceada.

En 2027 se cumplirán diez años desde que Alberto Palatchi vendió Pronovias a BC Partners por más de 500 millones de euros. Desde entonces, la empresa ha cambiado dos veces de manos, hasta terminar controlada por Bain y MV Credit, que han inyectado más de 150 millones de euros en la compañía para solucionar sus tensiones financieras.

Afectada, en primer lugar, por la deuda que asumió la compañía en su primer proceso de venta y, posteriormente, por el duro impacto que supuso la crisis del Covid-19 en el sector de la moda nupcial, Pronovias ha debilitado duramente su negocio y su estructura.

Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, Catiberia, que consolida las cuentas de diecisiete sociedades de Pronovias (la principal de ellas San Patrick), finalizó el ejercicio 2023 con un pasivo total de 261,05 millones de euros, frente a los 420,77 millones de euros de 2022. La empresa anotó una cifra de negocio de 135,88 millones de euros, frente a los 148,96 millones de euros de 2022. El resultado de explotación de la compañía se situó en 88,79 millones de euros en negativo, en comparación con los más de 316 millones de euros negativos de 2022, mientras que el resultado consolidado fueron unas pérdidas de 128,58 millones de euros, a la baja desde los números rojos de 325,99 millones de 2022.