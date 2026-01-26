Mirto: la histórica camisería recibe luz verde judicial para reestructurar su deuda

Modaes

Mirto pone en marcha un plan para reestructurar su deuda. La histórica compañía madrileña de camisería ha recibido el aval judicial según el cual se ampliará el plazo para hacer frente al pago de casi 27 millones de euros, tal como ha avanzado El Confidencial. Este movimiento evitará el cierre de sus 425 puntos de venta, formados por corners en El Corte Inglés y tiendas multimarca.

A pesar de recibir luz verde por parte del juez, el plan no habría obtenido el visto bueno por parte de los acreedores bancarios, según confirma el mismo medio. Entre ellos se encuentran las principales entidades nacionales (Bankinter, Sabadell, Abanca, Ibercaja, CaixaBank, Banca March, BBVA y Santander) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El plan de reestructuración sí que ha contado con el respaldo de los caseros de las instalaciones y de las empresas del propio grupo con las que Mirto tenía créditos subordinados, que aglutinan el 65,5% de la deuda. De esta forma, tres de las cinco clases de acreedores han aprobado la reestructuración, que cuenta con el rechazo de las otras dos (bancos e ICO). Las entidades bancarias apuntan, de hecho, que se trata de un esfuerzo financiero en vano y prevén una reestructuración para antes de 2029.

El juzgado ha vinculado su decisión a la publicación de un informe en el que el experto nombrado para la reestructuración, Juan Jesús Castillo, señala la viabilidad económica de la empresa mediante la puesta en marcha del plan. Además, señala que el presente plan otorga más beneficios que una liquidación concursal.

Se han aprobado cuatro planes individuales dentro del mismo grupo: uno para la matriz Mirto Corporación Empresarial y otros tres para sus filiales Creaciones Mirto, Exigency y Liza Diffusion. En todos los casos se pagará íntegramente la deuda, pero reajustando el calendario. Ha quedado fuera de la reestructuración el pasivo que la compañía mantiene con las administraciones públicas, el que mantiene con sus empleados y con los proveedores, que atenderán a sus respectivos vencimientos.

Los problemas financieros de Mirto se remontan a la pandemia, que hundió sus ventas. A este contexto se sumó que algunas entidades bancarias decidieron no renovar sus pólizas de crédito y de descuentos a corto plazo, entre las cuales CaixaBank, Ibercaja, Unicaja o Caja de Ingenieros.

A pesar del contexto, en 2022 la compañía apostó por la expansión internacional y desembarcó en México, lo que supuso un aumento de su facturación en un 20%, aunque también implicó más deuda. Ese mismo año, además, Mirto firmó la licencia de producción y distribución de la firma Baruc, también especializada en camisería, que llevaba varios años sin actividad.

Actualmente, la empresa cuenta con 350 puntos de venta en España y 75 en el exterior, lo que implica 215 empleos directos y 600 puestos de trabajo indirectos.