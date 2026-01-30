Las ventas de moda en Francia vuelven al rojo en noviembre tras el leve alivio de octubre

Modaes

La moda vuelve a enfriarse en Francia. El comercio minorista de textil, prendas de vestir y calzado en el país cerró noviembre de 2025 con una evolución negativa, después del ligero respiro registrado en octubre. El sector encadena así un nuevo retroceso en un ejercicio marcado por la debilidad del consumo y un comportamiento desigual por segmentos, según datos del Instituto Nacional Francés de Estadísticas y Estudios Económicos (Insee), equivalente al Instituto Nacional de Estadística (INE) español.

En concreto, las ventas minoristas de textil anotaron en noviembre una caída interanual del 6,7%, tras haber logrado en octubre su primer avance del año, del 1,2%. El dato devuelve al segmento a la senda negativa que ha predominado durante prácticamente todo 2025, con descensos acusados en la primera mitad del ejercicio y una evolución más contenida desde el verano.

El comercio minorista de prendas de vestir también cerró noviembre en negativo, con una caída del 1,1%, después del leve crecimiento del 0,5% registrado en octubre. A lo largo del año, el segmento ha mostrado un comportamiento más resiliente que el textil, alternando meses en positivo y negativo, con picos de crecimiento como el 4,7% de mayo, pero sin consolidar una tendencia sostenida.

Más irregular ha sido la evolución del cuero y el calzado, cuyas ventas retrocedieron un 6,1% interanual en noviembre. El segmento venía ya de varios meses de descensos, tras haber protagonizado uno de los mayores repuntes del año en julio, cuando llegó a crecer un 10,1%. Desde entonces, la volatilidad ha marcado el comportamiento del sector, con caídas especialmente intensas en septiembre y noviembre.

La moda en Francia atraviesa debilidades estructurales: consumo contenido, presión sobre el poder adquisitivo y cambios en los hábitos de compra

Publicidad

Los datos del Insee, demuestras que la moda en Francia no logra acompasar su evolución con la del conjunto del comercio minorista del país. Mientras las ventas minoristas totales crecieron un 2,6% interanual en noviembre, el sector de la moda volvió a quedarse rezagado. El retail francés encadena así varios meses de avances sólidos y mantiene una trayectoria claramente más favorable que la de los segmentos vinculados al consumo discrecional como la moda.

El contraste pone de manifiesto las dificultades estructurales que atraviesa la moda en Francia en 2025, en un contexto de consumo contenido, presión sobre el poder adquisitivo y cambios en los hábitos de compra, que siguen penalizando especialmente a los segmentos más expuestos a la estacionalidad y al gasto no esencial.