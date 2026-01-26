Deichmann se refuerza en España con un centro logístico en Guadalajara

Irene Juárez

Deichmann vertebra su crecimiento en España con la puesta en marcha de un nuevo centro logístico en Cabanillas del Campo (Guadalajara), en Castilla-La Mancha. Según ha avanzado a Modaes la compañía, uno de los líderes mundiales del calzado, la instalación comenzará a operar el 1 de julio de este año.

Se trata de un “paso estratégico” en el desarrollo de la infraestructura logística de Deichmann en Europa, a la vez que contribuye a dar salida al “sólido crecimiento” de la compañía en la Península Ibérica. En el territorio, la compañía cuenta con 88 tiendas en España y diez en Portugal.

El nuevo almacén estará gestionado por el proveedor TW Logistics, con sede en Madrid. El objetivo es centralizar de forma más directa la recepción y almacenamiento de la mercancía, optimizando el control de flujos, los tiempos de entrega y la gestión de inventarios para la red de tiendas y para el canal online. Deichmann pretende ganar mayor flexibilidad a la hora de adaptar el surtido de productos a las necesidades de cada temporada.

Deichmann ha creado una filial en España como paso previo a la puesta en marcha de su nuevo centro logístico

A principios de año, Deichmann creó una nueva filial en España, Deichmann Logistic Spain. La sociedad, con sede en la calle Juan Gris de Barcelona (donde se encuentran sus oficinas para España), tiene a Alejandro Vilarrubi, director financiero de Deichmann en España, y a Andreas Gessner, director de logística de Deichmann, como administradores. Este movimiento se producía pocos meses después del relevo de la dirección en el país, con la salida de Javier Suárez-Ordoño, tras siete años en el cargo.

Deichmann constituyó su filial en España en 1991. Aunque inicialmente se estableció en Elche (Alicante), uno de los mayores polos de producción de calzado de España, su domicilio social se encuentra actualmente en Barcelona. La compañía, sin embargo, aterrizó en España más tarde, en 2010, con una primera tienda en Madrid.

Actualmente, Deichmann se encuentra en plena fase de expansión en el país, a tenor de una evolución positiva del negocio de la compañía en el territorio. En 2024, último año del que hay datos publicados, la empresa creció en España un 11%, hasta superar los 125 millones de euros. Esta cifra contrasta con un crecimiento más plano del mercado europeo, en el que avanzó a un ritmo del 1,3%, hasta superar los 7.500 millones de euros de facturación.