Fina García aguanta el alza de los metales: cumple previsiones y alcanza 17,5 millones en 2025

Irene Juárez

Fina García cumple de nuevo con sus previsiones. La cadena catalana de joyería ha logrado alcanzar la facturación prevista para el ejercicio 2025, fijada en 17,5 millones de euros, según el consejero delegado de la compañía, Francesc Casanovas. El directivo asegura que se trata de un “ligero crecimiento” respecto a 2024, en un año marcado por el encarecimiento de los metales.

En una entrevista con Modaes, Casanovas ha explicado que la compañía ha tenido que “actualizar los precios” para adaptarse al mercado, con la plata y el oro alcanzando sus máximos históricos. “Hemos podido mantener ventas a pesar de la subida del precio de los metales”, resume el directivo. En 2024, la compañía anotó una cifra de negocio de 15,9 millones de euros.

El objetivo, para este año, pasa por optimizar la red de joyerías en España. “Tenemos contratos a punto de vencer, por lo que cabe la posibilidad de reubicar algunas tiendas”, explica el consejero delegado. Más allá de España, por el momento, Fina Garcia ha paralizado sus planes de salida a México y Portugal.

En segundo lugar, otra de las líneas estratégicas prevista por Fina García es “buscar una expansión fuera de Cataluña”. La compañía apunta hacia Mallorca y Valencia, principalmente, aunque no descarta abrir en alguna ciudad como Logroño. Para el segundo semestre del año está prevista, como mínimo, una apertura.

Fina García cuenta con 24 tiendas en España, la mayoría de ellas en Cataluña, pero también en Madrid, Marbella y Zaragoza

Fina García cuenta con 24 tiendas en el país, repartidas entre Cataluña, que abarca la mayoría de los puntos de venta, Madrid, Marbella y, desde el año pasado, Zaragoza. En 2025, la compañía cerró una de sus tiendas, la ubicada en el centro comercial Alcampo de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), y puso en marcha otra, en Puerto Venecia (Zaragoza).

Casanovas todavía se muestra cauto en cuanto a las previsiones para 2026. “Será un año para adaptarnos a los cambios que están surgiendo, con los precios de los metales disparados”, resume. Por eso, la compañía ha decidido introducir otros materiales, como la plata bañada en oro (vermeil) con diamantes creados en laboratorio. “Eso nos permite vender joyas de color amarillo a precios competitivos”, concreta el directivo.

“Desde hace un año, hemos decidido ser más flexibles, debido a la volatilidad del sector”, insiste Casanovas. Y, aunque la estrategia no pasa por reducir el parque de tiendas, Fina García sí que prevé seguir con su estrategia de optimización. “Moveremos joyerías que venden poco hacia zonas donde sabemos que venderá más para reforzar la facturación”, concluye.

La compañía genera la mayor parte de sus ventas a través de las alianzas y los anillos de compromiso

El target de Fina García son personas que visitan los centros comerciales, donde la compañía tiene penetración, y con una edad comprendida entre los 30 y los 48 años. La compañía vende, sobre todo, alianzas de boda y “cada vez más, anillos de compromiso”, explica el consejero delegado.

El posicionamiento de Fina García es amplio: cubre desde el segmento más accesible hasta uno más premium. Las alianzas de acero parten de los 39 euros, mientras que las de oro amarillo lo hacen en 160 euros. El anillo más caro que la compañía vende en su página web tiene un precio de 1.598 euros, en oro bicolor con diamante. Los anillos de compromiso, por su parte, parten de un precio rebajado de 142,5 euros y el más caro se vende por 7.790 euros.

Fina García echó a andar en 1988 de la mano de Fina García con la fabricación de cadenas y cordones de oro y plata. Francesc Casanovas asumió la dirección general en 2010, y dirige a una plantilla formada por más de cien personas. Con sede en Barcelona, la compañía opera con cuatro marcas propias: Fina García, Customima, Relojes Casanova y Tesi García.