Liwe: luz verde del juzgado al concurso de acreedores del dueño de Inside

Modaes

Liwe Española, propietaria de la cadena española Inside, entra oficialmente en la antigua suspensión de pagos. El Juzgado Mercantil número 3 de Murcia ha declarado en concurso de acreedores a la empresa, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

La compañía murciana conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de las mismas a la intervención de la administración concursal.

Con el proceso concursal, la empresa buscar “preservar su viabilidad y asegurar la continuidad de su actividad”. “En el último año, la sociedad ha ejecutado un conjunto de medidas de reorganización interna orientadas a la optimización de su estructura de costes, la priorización de mercados y canales estratégicos y el refuerzo de la eficiencia operativa, lo que ha permitido mejorar la posición del negocio respecto de ejercicios anteriores”, ha señalado la compañía.

Liwe Española presentó la solicitud de concurso de acreedores el pasado 19 de enero

Publicidad

El pasado 19 de enero, Liwe Española presentó en los juzgados la petición de concurso de acreedores después de que se le negara la homologación del plan de reestructuración que la empresa había presentado en noviembre.

La compañía ya entró en preconcurso de acreedores en abril del año pasado, con una deuda que ascendía entonces a 57,61 millones de euros. Meses más tarde, Liwe puso en marcha en el país un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a los servicios centrales de la sociedad, ubicada en Puente Tocinos (Murcia), para reducir el 29% de su personal (sin afectar al de las tiendas).

La cifra de negocio de Liwe a cierre de 2024 se situó en 109,18 millones de euros, frente a los 120,06 millones de euros del ejercicio anterior. España copaba el grueso de las ventas de la compañía, con 103,42 millones de euros a cierre de 2024, a la baja desde los 120,51 millones de euros de 2023.