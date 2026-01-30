Alaïa se suma al relevo creativo: Pieter Mulier abandona el diseño tras cinco años de etapa

Modaes

Vuelco creativo, ahora también en Alaïa. La firma, fundada en 1964 por el modisto Azzedine Alaïa y controlada por el grupo suizo Richemont desde 2007, se separa de su director creativo Pieter Mulier. Su salida, tal y como ha anunciado la marca a través de un comunicado, se produce tras una etapa de cinco años en la que la casa ha acelerado su visibilidad creativa y reforzado la tracción comercial, especialmente en accesorios y retail.

En el mercado, el siguiente movimiento del diseñador belga se da por hecho en Milán. Fuentes del sector apuntan a la posible incorporación de Mulier a Versace, como sustituto de Darío Vitale, en plena transición tras compra de la firma italiana por Prada Group en 2025.

Alaïa lleva años construyendo relato de continuidad más allá de su fundador, reforzando el peso del taller y del equipo como columna vertebral del proyecto. Azzedine Alaïa, diseñador franco tunecino, falleció en París el 18 noviembre 2017. Mulier se incorporó tres años después, con la tarea principal de activar un archivo poderoso sin convertirlo en museo.

El grupo Richemont anunció su nombramiento en febrero de 2021 y situó entonces el perfil del beta como un encaje natural para una casa que trabaja desde el volumen. Formado en diseño y arquitectura, Mulier había crecido profesionalmente junto a Raf Simons, ampliando recorrido de Amberes a Jil Sander, Dior y Calvin Klein, con un enfoque de construcción que conecta con el ADN escultórico de Alaïa.

Sobre la pasarela, esa lectura se tradujo en una firma personal que empujó a la casa hacia un registro más experimental, con un modernismo afilado que convivió con siluetas ceñidas y técnicas de atelier. En paralelo, Mulier jugó con el calendario y los Formatos, desafiando las reglas no escritas de la escena parisina. Primero, con desfiles en momentos y localizaciones poco previsibles; después, aterrizaje en el calendario oficial de prêt-à-porter de la capital, paso que consolidó presencia mediática y comercial.

Alaïa fichó a Pieter Mulier hace cinco años como director creativo responsable de su legado y relanzamiento global

Publicidad

Más allá del foco creativo, la etapa de Mulier ha ido acompañada de un plan de desarrollo que impulsó la red de tiendas, que creció casi por cuatro hasta veinte establecimientos monomarca. La expansión física se reforzó con hitos como apertura de su flagship en París y otro en Beijing, con la intención de consolidar su presencia internacional con espacios de marca más ambiciosos.

La división de accesorios ha sido, a la vez, termómetro y palanca. El negocio ha ganado peso con piezas que han actuado como puerta de entrada al universo Alaïa, con una oferta que abarca bailarinas, incluida la famosa versión de rejilla; el Teckel, bolso de silueta east-west y asa larga; y propuestas más recientes como Le Click. En conjunto, la categoría ha contribuido a sostener el ritmo comercial y a ampliar la base de la clientela más allá de la prenda.

Este impulso también se ha traducido en un mayor reconocimiento en circuito global. En 2025, Mulier fue distinguido como International Designer of the Year en los CFDA Awards, un espaldarazo que reforzó la percepción de Alaïa como una casa pequeña en escala frente a gigantes del lujo, pero con capacidad de marcar conversación y deseo.

Mientras Alaïa prepara relevo, Versace sigue en pleno reajuste. La casa italiana afronta nueva etapa bajo paraguas de Prada Group, con una transición creativa acelerada tras salida de su director creativo en diciembre, apenas unos meses después de su debut. Hoy Mulier aparece como candidato natural para cubrir vacante y abrir un nuevo ciclo en Milán. Alaïa, por su parte, no ha anunciado al sucesor ni calendario para nombrarlo.