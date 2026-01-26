Wow sale al mercado en busca de 20 millones para financiar su nuevo plan de expansión

Pilar Riaño

Wow quiere una cuarta familia para sumar a su pool de inversores. La compañía de grandes almacenes liderada por Dimas Gimeno sale al mercado en busca de un nuevo socio para conseguir los veinte millones de euros que necesita para poner en marcha su nueva fase de crecimiento. La necesidad de incorporar un nuevo accionista llega cuando la compañía está a punto de alcanzar la rentabilidad.

El próximo marzo, Wow cumplirá cuatro años de vida. La compañía, con la moda como motor de las ventas, comenzó su andadura en 2022, cuando Gimeno impulsó la apertura de establecimiento de la Gran Vía de Madrid tras su salida de El Corte Inglés. A finales de 2023 llegaría su segundo establecimiento, en la calle Serrano de la capital española.

Ahora, Wow quiere poner en marcha una nueva fase de crecimiento, que contempla el salto a Barcelona, la renovación de las tiendas de Madrid y la inversión en la plataforma digital y, con ella, expandir el negocio internacional. Para Barcelona, la empresa ha comenzado ya la búsqueda de locales (principalmente en el área de Paseo de Gracia) con la previsión de abrir en 2027.

La inversión estimada para esta nueva fase de crecimiento se sitúa en veinte millones de euros. “Buscamos una cuarta familia del sector del retail para incorporarse”, señala Gimeno a Modaes. El capital de Wow se divide actualmente entre Gimeno (que controla el 40%), la familia colombiana Urrea (30%), la chilena Del Río Goudie (20%) y otros minoritarios.

El próximo febrero, la empresa cerrará su ejercicio 2025 y lo hará, según las estimaciones de Gimeno, con una cifra de negocio por encima de 25 millones de euros, lo que representará un crecimiento del 40% respecto a 2024 pero se quedará levemente por debajo de los 30 millones previstos inicialmente.

Todavía en números rojos en 2025, Gimeno estima que Wow entrará en rentabilidad en la segunda mitad de este año. Para 2026, el empresario proyecta ingresos de 40 millones de euros y resultado bruto de explotación (ebitda) positivo, para alcanzar neto positivo en 2027.

La mejora progresiva de los resultados de la compañía está haciendo reducirse la necesidad de financiación por parte de sus accionistas actuales. En 2024, los socios inyectaron veinte millones de euros y en 2025 aportarán ocho millones, dos menos de los previsto. “Seguimos apoyando el proyecto hasta conseguir la rentabilidad”, insiste Gimeno.

“Somos un proyecto en fase de crecimiento y de llegada a rentabilidad -explica Gimeno-; hemos tardado porque son inversiones elevadas y porque hemos tenido que conocer quién es nuestro cliente y dar con la fórmula de rentabilidad con las marcas”.

El empresario explica que, en los dos primeros años de trayectoria, Wow debió realizar prácticamente el cien por cien de sus compras en firme. A medida que las marcas ganaron confianza en el proyecto, comenzó a trabajar con el modelo de consigna, que alcanza ya la mitad del total.