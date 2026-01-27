El gigante Deckers se vuelca en España con filial propia tras el frenazo de Hoka en el país

Irene Juárez

Deckers apunta hacia España. El gigante estadounidense del sector del calzado, uno de los mayores a nivel global, crea filial en el mercado español. Esta apuesta se produce en un momento en el que avance de Hoka, su principal motor de crecimiento, se ha ralentizado en el territorio. Deckers opera en España con comercial Udra, que ya sólo distribuye Hoka, tras perder UGG.

La filial de Deckers en España se constituyó a finales de diciembre del año pasado. Instalada en avenida de Concha Espina, en Madrid, la empresa se puso en marcha con un capital inicial de 20.000 euros, según el depósito realizado en el Registro Mercantil.

Hoka es la principal apuesta de Deckers, que también es propietaria de UGG, Teva o Ahnu. No obstante, en España, la compañía ha estabilizado relativamente su avance en el último ejercicio. Así lo muestran los datos de Running King, filial de Comercial Udra, comercializadora oficial de Hoka en el país. Según los datos depositados en el Registro, Running King registró en 2024 una cifra de negocio de 16,9 millones de euros, sólo un 5,8% más que el año anterior.

El avance del último ejercicio queda lejos, por lo tanto, del registrado en 2023, cuando anotó un crecimiento del 35,28%. Ese año obtuvo una cifra de negocio de 15,99 millones de euros. El resultado neto de la compañía, no obstante, se redujo un 1,72% en comparación con 2022, hasta 1.31 millones de euros. En 2024, Running King ganó 16,92 millones de euros.

En el ámbito global, la evolución de Deckers es mejor que la de la industria deportiva en general, precisamente impulsada por Hoka. El grupo cerró el último ejercicio rozando los 5.000 millones de dólares en ingresos y disparando su resultado neto gracias a un crecimiento de Hoka superior al 23%. Concretamente, la propuesta anotó una cifra de negocio de 2.233 millones de dólares, frente a los 1.807 millones de dólares de 2023.

Con sede en Madrid y centro logístico en Pontevedra, Comercial Udra es la filial del grupo constructor San José. Su negocio se basa en la distribución de marcas globales a través de sus diferentes filiales. La última que sumó a su negocio fue Allbirds, compañía especializada en calzado deportivo con diseños sencillos que ganó popularidad de la mano de personalidades como Barack Obama.

La actividad de Comercial Udra comenzó en 1993, cuando Adidas empezó a vender en España las marcas Arena, dedicada a equipación para natación, y Le Coq Sportif, que se dedicada exclusivamente a la actividad deportiva. Comercial Udra se hizo cargo de la distribución en España de Dr Martens hasta 2021, cuando la marca británica decidió tomar el control de su negocio en el mercado nacional. Y también fue distribuidora de Ugg, de Deckers.

Un exNike, entre los administradores solidarios

La compañía ha nombrado como administradores solidarios a Victoria Torlini, Alexander Henderson y Felix Muennich, los tres vinculados a la industria de la moda. Torlini, en primer lugar, ocupó durante cuatro años distintas posiciones en John Lewis, y también cuenta con una trayectoria de cerca de seis años en Luxottica. Entró en Deckers en 2017 y, desde junio de 2024, actúa como directora senior de control financiero para la región de Europa, Oriente Medio y África (Emea).

Por su parte, Henderson, el segundo de los administradores solidarios, entró en Deckers en 2013 y actúa en la actualidad como director sénior de la asesoría jurídica europea. Muennich, el tercero, es el que más recientemente se ha vinculado con la compañía: desde hace siete meses ocupa el cargo de vicepresidente sénior y director general para Deckers en Emea. Antes, ocupó el cargo de jefe comercial en Mammut Sports Group, aunque la trayectoria más destacada de su carrera pasa por Nike, donde trabajó durante más de diez años hasta alcanzar el puesto de vicepresidente y director general de tiendas en Nike Direct para Emea.