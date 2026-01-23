Tutto Piccolo: la familia Mataix ‘cede’ la marca a Talaman para impulsar su desarrollo

Pilar Riaño

Acuerdo entre empresas de moda infantil. La familia Mataix, propietaria de la marca Tutto Piccolo, se alía con el grupo catalán Talaman para impulsar la marca de moda infantil. Según han confirmado a Modaes fuentes de ambas compañías, los detalles del acuerdo se encuentran actualmente en negociación.

A través de la sociedad Ordama Bambini, Talaman ha sellado con los Mataix un “acuerdo para la explotación comercial de la marca”, con condiciones similares a las de una licencia. El perímetro del acuerdo (diseño, producción y distribución) está todavía por definir.

Tutto Piccolo es una de las marcas españolas de moda infantil más relevantes, si bien la empresa ha sufrido durante los últimos años, igual que el conjunto del sector, por el aumento de la competencia, la presión sobre los precios y el descenso de la natalidad.

Fundada en Alcoy (Alicante) en 1982 por Desiderio Mataix y Mercedes Moltó, la empresa está liderada actualmente por la segunda generación de la familia fundadora, representada por Mercedes Mataix, Rafael Mataix y Borja Mataix.

Tutto Piccolo está controlada por la familia Mataix, mientras Talaman tiene a Luis Raurich como administrador único

Según los últimos datos aportados por Tutto Piccolo, la facturación de la empresa debía situarse por encima de los diez millones de euros en 2024, con más de un cincuenta por ciento del negocio procedente de los mercados internacionales. La compañía ha estado presente en mercados como China, Estados Unidos o diferentes países de Latinoamérica de la mano de socios locales. En España cuenta con tres tiendas monomarca y espacios en El Corte Inglés.

A través de la marca Tutto Piccolo, la empresa ofrece moda para recién nacido, para bebé y para niño (hasta 12 años). La compañía operaba también con la licencia infantil de Agatha Ruiz de la Prada, que acaba de pasar a manos de otra compañía.

Con este movimiento, Talaman busca conseguir tamaño mediante alianzas para ganar rentabilidad. La compañía opera con las marcas Yatsi (moda para bebés), Canada House (adquirida en 2020 y dedicada a moda para niños de 3 a 16 años), Tobogan (pijamas para niños y adolescentes) y Diassi (pijamas para hombre y mujer).

Con sede en La Roca del Vallès (Barcelona), Talaman comenzó su actividad en 1985 y se ha convertido en un destacado operador del segmento infantil en España, posicionándose en el canal multimarca, sin tiendas propias. La empresa, que diseña, produce y distribuye, tiene presencia en más de diez países con más de 1.200 clientes. La compañía tiene a Luis Raurich como administrador único.