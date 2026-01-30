Los precios de las exportaciones de moda en España cierran 2025 a la baja

Pablo Bueno

Los precios de las exportaciones de moda cierran 2025 en negativo. En diciembre, el Índice de Precios de Exportación (Iprix) del textil, la confección y el cuero y el calzado volvió a registrar descensos o estancamiento, consolidando una tendencia de ajuste que se ha intensificado en el último trimestre del año, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los precios de las exportaciones textiles descendieron un 0,3% interanual en diciembre, frente a la caída del 0,1% de noviembre y tras el ligero repunte del 0,2% registrado en octubre. Con este comportamiento, el textil ha cerrado el conjunto de 2025 con una variación media anual del -0,2%.

La confección, por su parte, anotó en diciembre un incremento interanual del 0,6%, tras haber registrado descensos del 0,6% en noviembre y un avance del 1% en octubre. Pese al repunte de final de año, los precios de las exportaciones del segmento han concluido el ejercicio con una media anual negativa del 0,6%.

El cuero y el calzado se mantuvieron estables en diciembre, sin variación interanual, en línea con la tendencia de moderación de los últimos meses. En noviembre, los precios retrocedieron un 0,3% y en octubre un 0,8%. En el conjunto del año, el segmento cerró prácticamente plano, con una variación media del 0%.

El Índice de Precios de Importación (Iprim) del textil se desplomó un 3,7% interanual en diciembre

Las importaciones profundizan las caídas

En paralelo, los precios de las importaciones de moda han intensificado su descenso en la recta final del ejercicio. El Índice de Precios de Importación (Iprim) del textil se desplomó un 3,7% interanual en diciembre, frente a las caídas del 2,9% de noviembre y del 2,6% de octubre, cerrando el año con una media anual también del -3,7%.

La confección registró un descenso del 4% en diciembre, tras caer un 3% en noviembre y un 2,8% en octubre, situándose como el segmento con mayor ajuste de precios en el conjunto del ejercicio, que finalizó con una variación media anual del -4%. En el cuero y el calzado, los precios de importación retrocedieron un 2,5% en diciembre y cerraron 2025 con una caída media del 2,5%.

Por debajo del conjunto de la industria

El comportamiento de la moda se enmarca en un contexto general de descenso de los precios industriales. En el conjunto de la economía española, el Iprix general cerró diciembre con una caída interanual del 1,4%, la misma que en noviembre, mientras que el Iprim profundizó su descenso hasta el 4%, ocho décimas más que el mes anterior, según el INE.

De este modo, los precios de las exportaciones de moda evolucionaron en línea, aunque con menor intensidad, que el conjunto de la industria, mientras que las importaciones del sector registraron ajustes más acusados, especialmente en los segmentos de textil y confección.

El Iprix es un indicador coyuntural que elabora el INE y que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados en el mercado interior y vendidos en el mercado exterior. Por su parte, el Iprim mide la evolución de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo, a partir de una encuesta mensual a establecimientos industriales con actividad en el comercio exterior.