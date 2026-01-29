H&M mantiene el pulso: eleva su beneficio un 4,3% en 2025 y roza los 1.060 millones de euros

H&M aumenta su beneficio neto en un entorno aún marcado por la incertidumbre. El grupo sueco de distribución de moda ha concluido el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 12.085 millones de coronas suecas (en torno a 1.055 millones de euros), lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior.Las ventas, sin embargo, retrocedieron en términos reportados.

La cifra de negocio del grupo se situó en 228.285 millones de coronas suecas (unos 19.900 millones de euros), un 3% menos en coronas, aunque en monedas locales las ventas crecieron un 2%, impactadas por el efecto divisa y la fortaleza de la corona sueca.

En términos de rentabilidad, H&M logró mejorar su desempeño operativo. El resultado de explotación ascendió a 18.395 millones de coronas, un 6% más, con un margen operativo del 8,1%, frente al 7,4% del ejercicio anterior, apoyado en una mejor gestión del inventario, control de costes y una oferta de producto más afinada.

Ajuste del perímetro comercial

El grupo continuó avanzando en la optimización de su red de tiendas. Al cierre del ejercicio en noviembre de 2025, H&M contaba con 4.101 establecimientos, lo que supone 152 tiendas menos que un año antes. La reducción fue especialmente significativa en Asia, Oceanía y África, así como en Europa occidental y los países nórdicos, mientras que América fue la única región con crecimiento neto de puntos de venta.

Durante el ejercicio, la compañía completó además la integración de Monki en Weekday, dos marcas del grupo H&M orientadas al público joven, que hasta ahora operaban de forma independiente dentro del grupo. El resultado es el cierre de todas las tiendas físicas de Monki, en línea con su estrategia de simplificación del porfolio de marcas.



De cara a 2026, H&M prevé abrir alrededor de ochenta tiendas y cerrar unas 160, con el foco puesto en mercados de crecimiento como el latinoamericano y en un impacto comercial ligeramente positivo tras el ajuste del perímetro.

Menos inventario y más eficiencia

Uno de los ejes clave del ejercicio fue la mejora de la productividad del stock. El inventario se redujo un 12%, hasta 35.427 millones de coronas, representando el 15,5% de las ventas, frente al 17,2% del año anterior. La compañía destacó una composición del stock “equilibrada” y una cadena de suministro más flexible y eficiente.

En paralelo, H&M continuó invirtiendo en su infraestructura logística y digital, con nuevos almacenes en Europa previstos para 2026 y un refuerzo de la integración entre los canales físico y online.

Omnicanalidad, tecnología y sostenibilidad

La estrategia del grupo siguió pivotando sobre la omnicanalidad, con inversiones tanto en la renovación de tiendas físicas como en el desarrollo del canal digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para la toma de decisiones.

En materia de sostenibilidad, H&M avanzó en sus objetivos climáticos, con una reducción de alrededor del 30% de las emisiones de alcance indirecto (Scope 3) frente a 2019, y volvió a ser reconocida por CDP con la calificación A en clima y agua.

Con todo, el grupo cerró el ejercicio con una posición financiera sólida, con una, un 5% superior al dividendo del ejercicio anterior.