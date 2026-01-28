El Ganso prosigue la remontada: crece un 11% y alcanza 77 millones de euros en 2025

Pilar Riaño

El Ganso consolida su recuperación. La compañía española de moda masculina finaliza el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 77 millones de euros, en un año marcado por las inversiones y la corrección en operaciones que han hecho que el resultado bruto de explotación (ebitda) se mantenga estable.

La compañía, que en 2026 cumplirá veinte años desde la apertura de su primera tienda, ha finalizado el ejercicio con un crecimiento del 11,59% desde los 69 millones de euros que anotó en 2024. Aunque su objetivo no es recuperarlos, la empresa está lejos aún de los 85 millones de euros que anotó en 2015, antes de verse afectada por una crisis de posicionamiento que le obligó a relanzar su producto y sanear estructura tras un rápido crecimiento.

Según ha explicado a Modaes el cofundador y actual primer ejecutivo de la empresa, Álvaro Cebrián, el crecimiento comparable se ha situado en el 8% en 2025. El aumento de las ventas procede, fundamentalmente, del canal digital, que ha aportado 14 millones de euros al conjunto de las ventas.

“Digital ha sido en 2025 el foco de la inversión, tanto en desarrollo como en equipos y talento”, explica Cebrián, que agrega que en el último año El Ganso ha aumentado su actividad online en plataformas como Zalando o Amazon, además de en El Corte Inglés, el marketplace donde ha registrado un mayor crecimiento.

El aumento de la inversión online y “cambios introducidos en la planificación de compras” han hecho que la rentabilidad de El Ganso se mantenga en 2025 respecto a 2024. Según datos facilitados por la compañía, el ebitda en 2024 se situó en 5,6 millones de euros, un 51,35% más respecto a los 3,7 millones de euros de 2023.

El canal retail continúa suponiendo el grueso de las ventas de la compañía. El Ganso ha cerrado 2025 con una red de 180 puntos de venta, frente a los 170 de cierre de 2024, incluyendo tiendas propias, franquicias y corners en grandes almacenes como El Corte Inglés y Galeries Lafayette.

A lo largo de los últimos doce meses, la empresa ha reabierto plazas españolas cerradas durante la crisis del Covid-19, como Valladolid, Albacete o Vigo. En Latinoamérica, foco de la expansión internacional, la empresa está presente en Chile (con operaciones directas), México (con Sordo Madaleno), Panamá, Ecuador y Perú (estos tres últimos países con BMG).

España se mantiene como el mayor mercado de la empresa (con un 75% de las ventas totales), mientras Francia es el segundo, con un 12% del negocio en 2025. Con quince años de trayectoria en el mercado francés, la empresa cuenta ya con cuarenta corners con personal propio en Galeries Lafayette.

El Ganso tiene en marcha dos grandes proyectos de crecimiento: wholesale y mujer. En el primer caso, la empresa ha reforzado su equipo para impulsar su presencia en el canal, que en 2025 ha aportado sólo dos millones de euros a la facturación. En el caso de la línea femenina, en el último año la compañía ha renovado su equipo para introducir un nuevo producto, que llegará al mercado con la temporada primavera-verano 2026.