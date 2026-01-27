El empleo en la industria de la moda cierra 2025 con un alza del 10% en España

Pablo Bueno

El empleo en la industria de la moda cerró 2025 con una evolución positiva. En el cuarto trimestre del ejercicio, el empleo estimado del textil, la confección y el cuero y el calzado se situó al alza respecto al cierre del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el sector incrementó su empleo un 10% interanual, en contraste con la caída del 3% registrada en el cuarto trimestre de 2024.

Textil, confección y cuero y calzado contaban con un total de 161.700 trabajadores estimados a cierre de 2025, lo que supone un aumento de 14.700 ocupados respecto al cuarto trimestre del año anterior. En términos trimestrales, el empleo del sector también repuntó con fuerza, con un incremento del 11,4% respecto al tercer trimestre del ejercicio.

La industria textil volvió a liderar el ajuste de empleo. El segmento cerró el cuarto trimestre con 40.400 trabajadores estimados, un 16,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Pese al retroceso interanual, el empleo del textil se recuperó en el último tramo del ejercicio, con un alza del 6% respecto al tercer trimestre, tras haber tocado mínimos en el segundo trimestre del año.

La confección, por su parte, fue uno de los principales motores del crecimiento del empleo en la industria de la moda. El segmento alcanzó los 55.200 trabajadores estimados a cierre de 2025, lo que representa un incremento del 28,4% interanual. En comparación con el trimestre anterior, la confección elevó su empleo un 17,4%, consolidando el cambio de tendencia iniciado a lo largo del ejercicio.

La industria del cuero y el calzado mantuvo su evolución positiva y cerró el año como el segmento con mayor número de ocupados. Con una plantilla de 66.100 trabajadores estimados, el empleo aumentó un 18,9% respecto al cuarto trimestre de 2024 y un 10% frente al trimestre anterior. El segmento del cuero y el calzado encadena así varios trimestres consecutivos de crecimiento, con un avance sostenido a lo largo de todo 2025.

La evolución del empleo en la industria de la moda se produce en un contexto de crecimiento más moderado del conjunto del mercado laboral español. En el cuarto trimestre de 2025, el número total de ocupados aumentó en 76.200 personas respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 22,46 millones, mientras que en el conjunto del año el empleo creció en 605.400 personas, un 2,8% más.

La Encuesta de Población Activa (EPA) se realiza desde 1964, aunque la metodología vigente en la actualidad es la de 2021, que adaptó el procedimiento anterior (iniciado en 2005) a la nueva normativa de la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo.

Los datos de EPA, basados en una encuesta realizada por el INE, contrastan con los de empleo registrado, basados en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social. En este sentido, textil, confección y cuero y calzado cerraron 2025 con 3.800 afiliados menos a la Seguridad Social, lo que supone una caída del 3% interanual. En total, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en la industria textil, confección de prendas de vestir y cuero y calzado se situó en diciembre en 123.822 trabajadores, con los tres sectores perdiendo empleo.

Se trata un nuevo mínimo histórico del empleo en el sector a cierre de año, por debajo incluso del registro de 2020, cuando las empresas de textil, confección y cuero y calzado daban empleo a sólo 126.594 trabajadores en el último mes del año, o de 2012 (el peor de la Gran Recesión), cuando superaron los 129.000 afiliados a la Seguridad Social. En 2005, coincidiendo con la liberalización mundial del comercio textil, la industria de la moda en España ya había sufrido años de ajuste, pero sumaba todavía cerca de 230.000 empleos.