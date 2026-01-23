Resumen de la semana: De la nueva etapa de Nanos y Tutto Piccolo al concurso de Liwe Española
Los últimos siete días se cierran con cambios en la gestión de dos marcas de moda infantil españolas (la gallega Nanos y la alicantina Tutto Piccolo) y con la propietaria de la cadena Inside entrando en concurso de acreedores.
Culmina una semana de planes de expansión, concursos de acreedores, colaboraciones y presentaciones de resultados. El Pulpo cambia de estrategia con la empresa de moda infantil Nanos y la cede a Pontos Supremos en régimen de licencia, mientras Liwe Española, propietaria de Inside presenta finalmente concurso de acreedores. Tendam pone sobre la mesa sus objetivos: duplicar su tamaño en cinco años. El gigante del calzado Deichmann crea nueva filial en España, Munich se alía con El Ganso en una colaboración y Tutto Piccolo con Talaman para impulsar su marca.
LUNES
El Pulpo
La empresa cambia de rumbo: externaliza Nanos y licencia la marca al portugués Pontos Supremos.
Esenzia
La compañía cierra 2025 con 4 millones de euros de facturación y proyecta una apertura en Madrid.
Adolfo Domínguez
La empresa reduce un 19% pérdidas entre marzo y noviembre tras registrar ventas récord.
MARTES
Deichmann
El gigante del calzado sigue su reordenación en España y separa su actividad logística.
Liwe Española
La empresa, a concurso de acreedores tras el no a su plan de reestructuración.
Desigual
La compañía apuesta por Reino Unido: colabora con una diseñadora ucraniana afincada en Londres.
Afflelou
El grupo de óptica prevé facturar 200 millones de euros en tres años en España.
MIÉRCOLES
Florentino
La gallega traza un plan: rentabilidad, retail y El Corte Inglés para mantener su legado.
Tendam
El grupo fija sus objetivos: duplicar su tamaño en cinco años con compras, marcas e internacional.
Toni Pons
La empresa de calzado se fortalece en Estados Unidos con una tienda en Florida.
JUEVES
Munich
La empresa ultima su entrada en Emiratos Árabes y penetra en Madrid en alianza con El Ganso.
Avances en detalles, pero posiciones alejadas en lo importante.
La moda infantil española apunta a crecer un 4% tras estabilizar ventas y reforzar exportación.
VIERNES
Tutto Piccolo
La familia Mataix cede la marca a Talaman para impulsar su desarrollo.
La moda española frena el ritmo en noviembre con una subida de las exportaciones del 1%.
Cherubina/ Mr. Velous
Las dos empresas crean una sociedad para crecer en calzado femenino.