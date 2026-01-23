Resumen de la semana: De la nueva etapa de Nanos y Tutto Piccolo al concurso de Liwe Española

Modaes

Culmina una semana de planes de expansión, concursos de acreedores, colaboraciones y presentaciones de resultados. El Pulpo cambia de estrategia con la empresa de moda infantil Nanos y la cede a Pontos Supremos en régimen de licencia, mientras Liwe Española, propietaria de Inside presenta finalmente concurso de acreedores. Tendam pone sobre la mesa sus objetivos: duplicar su tamaño en cinco años. El gigante del calzado Deichmann crea nueva filial en España, Munich se alía con El Ganso en una colaboración y Tutto Piccolo con Talaman para impulsar su marca.

LUNES

El Pulpo

La empresa cambia de rumbo: externaliza Nanos y licencia la marca al portugués Pontos Supremos.

Esenzia

La compañía cierra 2025 con 4 millones de euros de facturación y proyecta una apertura en Madrid.

Adolfo Domínguez

La empresa reduce un 19% pérdidas entre marzo y noviembre tras registrar ventas récord.

MARTES

Deichmann

El gigante del calzado sigue su reordenación en España y separa su actividad logística.

Liwe Española

La empresa, a concurso de acreedores tras el no a su plan de reestructuración.

Desigual

La compañía apuesta por Reino Unido: colabora con una diseñadora ucraniana afincada en Londres.

Afflelou

El grupo de óptica prevé facturar 200 millones de euros en tres años en España.

MIÉRCOLES

Florentino

La gallega traza un plan: rentabilidad, retail y El Corte Inglés para mantener su legado.

Tendam

El grupo fija sus objetivos: duplicar su tamaño en cinco años con compras, marcas e internacional.

Toni Pons

La empresa de calzado se fortalece en Estados Unidos con una tienda en Florida.

JUEVES

Munich

La empresa ultima su entrada en Emiratos Árabes y penetra en Madrid en alianza con El Ganso.

Convenio de la moda en España

Avances en detalles, pero posiciones alejadas en lo importante.

Asepri

La moda infantil española apunta a crecer un 4% tras estabilizar ventas y reforzar exportación.

VIERNES

Tutto Piccolo

La familia Mataix cede la marca a Talaman para impulsar su desarrollo.

Exportaciones

La moda española frena el ritmo en noviembre con una subida de las exportaciones del 1%.

Cherubina/ Mr. Velous

Las dos empresas crean una sociedad para crecer en calzado femenino.